冒雨帶滿月女兒看診！1家5口南橫墜谷　2歲稚子留親戚家躲過一劫

▲高雄5口墜谷，高忠德指出目前仍未尋獲的李妻是他的孫姪女。（圖／翻攝自Facebook／高忠德）

記者劉人豪／高雄報導

高雄市桃源區台20線81.1K處（南橫公路），30日晚間9時許發生李姓一家5口墜谷事件，兩車會車時路面突然坍方，該車瞬間墜落。市議員高忠德指出，目前他人在梅山里無法參與搜救任務，李妻是他的孫姪女，目前已知找到2具遺體，李男的2歲二兒子在李妻的舅舅那邊躲過一劫，一家發生憾事，希望政府跟善心能協助2歲男童後續的就學資源。

事故發生後，翻落山谷的車輛駕駛一度爬上邊坡，稱「孩子還在車裡」後，又爬下邊坡尋車，與外界失去聯繫。救難人員31日清晨先是發現一名年約17歲的女性，已明顯死亡，上午8時22分再發現第2人的斷手，但目前仍無法辨識身分。警方初步調查，墜落山谷車輛疑由33歲李男駕駛，車內乘坐37歲妻吳女、3歲吳子、未滿1歲吳女、17歲潘女等5人。

▲南橫公路路基坍方，造成一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

高忠德指出，李妻是他的孫姪女，一家人會開車出門是因為上禮拜剛滿月的1歲女兒身體不舒服，帶下去看病後回家，那時還打電話給孫姪女說住在寶來民宿就好，費用他可以出不用急著回桃源住處，但李男可能覺得不好意思，說不到5公里就到家於是婉拒，沒想到過沒多久就發生憾事。

高忠德表示，事發前30分鐘路況還很好，沒想到後來發生路基掏空，經過的車輛還有按喇叭提示，沒想到兩車會車時路面突然坍方掉下去，李男還從車內上來路面2次，可能為了要救人，第3次下去後就失蹤了。

高忠德說，李男還有一2歲的二兒子，當時放在孫姪女的舅舅家沒有跟著出去躲過一劫，事發後目前找到2具遺體，目前雨太大暫停搜救，情況可能不是很樂觀，希望政府跟善心人士能夠協助2歲的二兒子未來到大學的就學資源，至於國家賠償部分不知道是否符合條件，這部分可能要再看狀況提出。