南橫墜谷勇父3度爬坑求人救妻小　保險公司認「明知危險」不理賠

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區7月30日晚間發生連人帶車墜谷意外，駕駛李姓男子在車子墜落後，曾3度爬出坑洞來回求救，但因路基持續掏空，最後不幸人車一起滾下去，至今仍有3人失聯，僅剩留在家中的14歲次子獨活。家屬透露，保險公司認為李男救家人行為屬「明知危險而為之」，並不符合意外險理賠要件，只願理賠壽險，金額相差400萬元，雙方仍在協調中。

▲▼勇父在車輛墜谷後曾3度爬上來求助，但最後人車掉落至今失聯。（圖／記者陳宏瑞攝）







根據墜谷目擊者蔡姓男子轉述，當天他在回程下班時發現道路出現巨大坑洞，李男的車子當時卡在坑洞還沒有滑落下去，李男第2次跑上來，求救說他的小朋友還在車上，沒想到「第3次跑上來的時候，我看到他跪在那個坑那邊，跟著一起掉下去」。一家六口釀2死、3失聯，僅剩當天留在家中的14歲次子獨活。

▲警消展開搜救行動。（圖／記者陳宏瑞攝）



墜谷案親屬、高雄市議員高忠德指出，原本家屬希望透過保險金協助次子未來的生活，但保險公司卻以李父不斷往返求助救家人，其行為「明知危險而為之」，認定不符合意外死亡要件，只願意賠付壽險，兩者金額相差400、500萬元，目前仍在協調中尚未定案。

高忠德表示，目前獨活的次子由生父接回家，雖然心情相較先前平復，但仍很希望至少能找回家人，即使只有一個屍塊也好，針對一家人後事，也還在討論如何進行，希望後續能透過募款或保險金，讓少年安心長大。