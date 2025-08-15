　
社會 社會焦點 保障人權

千萬邁巴赫鑽車陣！假右轉真超車　騎士送3罰單酸：塞車太委屈

記者許宥孺／高雄報導

日前，一輛要價近千萬的豪車邁巴赫出現在高雄市區，不過被一名騎士拍下，這輛邁巴赫疑似因前方塞車不想乖乖排隊，打右邊方向燈切到慢車道，讓後方車輛以為要右轉，沒想到駕駛卻一路鑽車縫抄捷徑，騎士依據畫面向警方檢舉，最後成功開出3張罰單，總計7200元罰鍰。

「我大麥巴赫怎能委屈的塞車！」有騎士在今年7月8日上午9點多行經高雄鳥松區中正路，行車記錄器拍下，當時前方車流回堵，車輛走走停停，不過卻有一輛邁巴赫豪車打著右轉方向燈，讓人誤以為要右轉，但卻是一路直行在慢車道上。

▲▼邁巴赫違規。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼邁巴赫沿路打右邊方向燈，實則是鑽縫超車。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼邁巴赫違規。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

這部邁巴赫沿路鑽縫，閃避路邊停放車輛，佔用後方騎士車道，行徑相當囂張，不過騎士不慍不火，沒有按喇叭，而是將畫面保留下來，直接送駕駛驚喜罰單。

警方表示，接獲民眾檢舉後，檢視畫面該車駕駛行為，違反多項道路交通管理處罰條例，針對該車未依規定使用方向燈及、多車道不依規定駕駛等交通違規，已掣單舉發計共3件，合計最高可處新臺幣7200元罰鍰。

網友看完影片紛紛開酸，「他很有錢的，別替他擔心這種小錢，拼命檢舉就對了」、「高車價就是要享受高流順暢的快感」、「這台鳥松違規常客，想怎麼開就怎麼開、「這種人罰金就是他的固定支出成本」、「這真的都是零錢而已」。

即／西子灣風景區濺血！公廁急拉封鎖線

即／西子灣風景區濺血！公廁急拉封鎖線

高雄觀海聖地西子灣風景區濺血！今（15）日上午9點16分，警消獲報，西子灣遊客中心疑似有民眾受傷，警方趕到現場，進入公廁內查看，發現男廁其中一間廁所反鎖，從外面目視，發現廁所地板上血跡斑斑。救護人員趕到現場後，消防隊破門將男子救出，所幸男子意識清楚，隨後將男子送醫救治。警方初步調查，受傷的30歲男子稍早前曾和朋友通電話，提到近日感情出狀況，朋友聽聞不對勁緊急報警，才順利阻止憾事發生。

高雄男拒檢亡命飛車！上橋自撞燈桿

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

高雄風災3人染類鼻疽亡

