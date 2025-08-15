千萬邁巴赫鑽車陣！假右轉真超車　騎士送3罰單酸：塞車太委屈

記者許宥孺／高雄報導

日前，一輛要價近千萬的豪車邁巴赫出現在高雄市區，不過被一名騎士拍下，這輛邁巴赫疑似因前方塞車不想乖乖排隊，打右邊方向燈切到慢車道，讓後方車輛以為要右轉，沒想到駕駛卻一路鑽車縫抄捷徑，騎士依據畫面向警方檢舉，最後成功開出3張罰單，總計7200元罰鍰。

「我大麥巴赫怎能委屈的塞車！」有騎士在今年7月8日上午9點多行經高雄鳥松區中正路，行車記錄器拍下，當時前方車流回堵，車輛走走停停，不過卻有一輛邁巴赫豪車打著右轉方向燈，讓人誤以為要右轉，但卻是一路直行在慢車道上。

▲▼邁巴赫沿路打右邊方向燈，實則是鑽縫超車。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



這部邁巴赫沿路鑽縫，閃避路邊停放車輛，佔用後方騎士車道，行徑相當囂張，不過騎士不慍不火，沒有按喇叭，而是將畫面保留下來，直接送駕駛驚喜罰單。

警方表示，接獲民眾檢舉後，檢視畫面該車駕駛行為，違反多項道路交通管理處罰條例，針對該車未依規定使用方向燈及、多車道不依規定駕駛等交通違規，已掣單舉發計共3件，合計最高可處新臺幣7200元罰鍰。

網友看完影片紛紛開酸，「他很有錢的，別替他擔心這種小錢，拼命檢舉就對了」、「高車價就是要享受高流順暢的快感」、「這台鳥松違規常客，想怎麼開就怎麼開、「這種人罰金就是他的固定支出成本」、「這真的都是零錢而已」。