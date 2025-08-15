父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

▲警消展開搜救行動。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄市桃源區7月30日晚間發生連人帶車墜谷意外，駕駛李姓男子在車子墜落後，曾3度爬出坑洞來回求救，但最後人車一起滾下去。家屬透露，保險公司認為李男救家人的行為屬於「明知危險而為之」，不符合意外險理賠要件。國泰人壽稍早發文表示，「媒體所報導之意外險400萬非本公司承保」。

高雄市桃源區7月30日晚間發生連人帶車墜谷意外，據墜谷目擊者蔡男描述，他當天下班時發現道路出現巨大坑洞，當時李男的車子卡在坑洞、還沒滑落下去，李男第2次跑上來，求救說他的小朋友還在車上，沒想到「第3次跑上來的時候，我看到他跪在那個坑那邊，跟著一起掉下去」。一家六口釀2死、3失聯，僅剩當天留在家中的14歲次子獨活。

墜谷案親屬、高雄市議員高忠德指出，原本家屬想透過保險金協助次子未來的生活，但保險公司認定，李父不斷往返求助救家人，其行為屬於「明知危險而為之」，不符合意外死亡要件，只願意賠付壽險，兩者金額相差400、500萬元，目前仍在協調中尚未定案。

國泰人壽稍早透過臉書發文表示，有關高雄墜谷事件，他們深表遺憾，「針對今日媒體報導，經確認，李姓保戶為本公司原住民團險保戶，本公司已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。媒體所報導之意外險400萬非本公司承保。本公司一向重視保戶權益，將持續追蹤案件發展，協助後續事宜」。