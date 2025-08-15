明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

▲市長陳其邁前往李家，慰問倖存的14歲次子。（圖／記者許宥孺翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

因連日大雨路基掏空，高雄桃源區一家五口在7月30日墜谷，李父三度爬出坑洞要救妻小，無奈最後人車摔下9米深谷，至今仍失聯。對於罹難保險金部分，家屬無法接受李父救家人行為屬「明知危險而為之」，拒賠400萬意外險，這讓財經網紅胡采蘋痛批，「400萬也要A，欺負14歲小孩！」

這起意外釀2死、3失聯，僅剩當天留在家中的14歲次子獨活，墜谷案親屬、高雄市議員高忠德指出，家屬原本希望透過保險理賠來維持孩子往後的生活，未料保險公司卻以李父不斷往返求助救家人，其行為「明知危險而為之」，認定不符合意外死亡要件，只願意賠付壽險，兩者金額相差400、500萬元，目前仍在協調中尚未定案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇父3度爬坑求人救妻小。（圖／記者吳奕靖翻攝）



消息一出，胡采蘋忍不住痛批，「這到底哪家可以講一下嗎？誰敢再保這家，400萬也要A，欺負14歲小孩！」

網友也紛紛心疼回應，「如何證明知道危險？滿腦想著救人吧」、「天啊，太可憐了」、「這個拒賠理由說不過去，拒賠的話，金管會和消費者都會大棒伺候，不是出自於同情，而是出自於這家公司擅自亂解釋『意外』會造成後續寒蟬效應」、「查看保單裡有沒有列明『不可爭議條款』」、「全家人都沒了...連400萬也不願意理賠」、「一個14歲的孩子，有多需要這筆錢才能幫家人辦喪事，讓自己還能有個地方住還能把書讀下去，這樣欺負一個一夕之間一無所有的孩子，可惡至極」、「拜託公布」。

國泰人壽稍早透過臉書發文表示，有關高雄墜谷事件，他們深表遺憾，「針對今日媒體報導，經確認，李姓保戶為本公司原住民團險保戶，本公司已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。媒體所報導之意外險400萬非本公司承保。本公司一向重視保戶權益，將持續追蹤案件發展，協助後續事宜」。

回顧這起事件，7月30日晚間9時25分，一輛載著一家5口的自小客車，行經台20線南橫公路81.1公里處時，因連日豪雨導致路基掏空而失控墜落山谷。

報案的蔡姓男子是負責送水到部落的司機，他說「車子摔下去的時候，我能做的就是趕快先求救報警，父親有上來跟我求救，說看我可不可以幫他照個燈光，讓他比較清楚，但那時候他站的那個地方已經在崩塌了，所以他又衝回去。」

司機表示，當時車子卡在坑洞，還沒有滑落下去，他正要跟外界求救，因為後方持續有車子，他既要擋住後面的車子，一方面又要幫受困一家人照明。那名父親第2次又跑上來，說他的小朋友還在車上，自己告訴對方，看有沒有辦法先把小朋友拉起來，講完之後對方又下去滑坡，「第3次跑上來的時候，我看到他跪在那個坑那邊，跟著一起掉下去」。