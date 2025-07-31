割喉、刺頸、捅胸、破腹　信義恐怖男友「1分鐘4刀」殘殺女公關

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區松壽路18號A16地下停車場30日晚間8時許傳出割喉血案，警方調查，22歲的劉嫌因與谷女(27歲)有感情糾紛，嘗試復合未果，竟租車到停車場埋伏，見到谷女現身後，立即將其拖入停車場樓梯間，手持彈簧刀俐落朝其喉部、後頂、胸部、腹部各刺1刀，得手後隨即離開，整個殺人過程僅短短1分鐘，手段十分兇殘、刀刀要命。

▲劉嫌將谷女拖入樓梯間，1分鐘狂刺4刀奪命。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，死者谷女是夜店女公關，而劉嫌則在同間夜店兼職當安管，2人先前曾交往並同居一段時間，但劉嫌生性多疑、又沒自信，經常認為谷女在外偷吃，2人為此頻繁爆發爭吵，5月15日時劉嫌還動手掐住谷女頸部、狂搧6個巴掌，導致谷女口鼻噴血，因此前往驗傷並提告家暴，同時申請保護令，決心斷開劉嫌。

但劉嫌不甘分手，透過打電話、傳訊息方式頻繁騷擾谷女，一面稱「我對你的愛是這樣的真誠、努力」、「我一定會堅定地跑向你」、「我的眼裡只有你我想要跟你度過下半輩子」乞求復合，一面又將谷女的名牌衣物包包、家電全部割壞丟棄，令谷女身心俱疲，只能搬到文山區有門禁保全的社區大樓躲避。

▲谷女外型亮麗，在夜店擔任女公關。（圖／翻攝IG）

未料劉嫌早已掌握谷女上下班動線，30日晚間8時10分劉嫌先租車到A16地下停車場埋伏，8時40分見到谷女出現後，立即上前將人拖往樓梯間，並抽出彈簧刀割喉、刺頸、捅胸、破腹，一連4刀、刀刀朝人體要害攻擊，整個殺人過程僅短短1分鐘，顯見劉嫌下手之果斷、兇殘。

劉嫌在殺人後，於8時43分火速驅車離開停車場，8時50分將租來的汽車歸還後，改騎上機車，沿著北宜公路騎往宜蘭五結外公家躲避，一身血衣甚至都還沒來得及換；而警方在獲報後立即展開追查，迅速掌握劉嫌行蹤，於31日凌晨0時24分前往五結將其逮捕帶回，全案將依殺人罪進一步偵辦。

▼兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）