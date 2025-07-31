讓割喉孫先睡「外公也要請律師了」　李怡貞曝原因：沒告訴你？

▲劉男於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

信義區昨晚發生命案，劉男疑似因不滿谷姓女公關與他分手，於是狠刺對方4刀奪命。外公得知後，要孫子先睡一覺，早上再找警察投案，結果警方則先一步逮捕劉男。對此，律師李怡貞直言，外公可能也要請律師幫忙處理自己藏匿人犯的問題了。

在台北市信義區某夜店兼職擔任安管的劉男，似因不滿谷姓女公關與他分手，30日晚間8時許埋伏在A16地下停車場，並將對方拖入梯間，刺4刀奪命。

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據了解，劉男由外公、外婆扶養長大，因此劉男事後就騎車逃到宜蘭的外公家。外公看見孫子身上的血跡後，隱約知道發生何事，除了安撫孫子「不管你做了什麼，我陪你去自首，我們去面對」，也讓孫子盥洗、睡一覺，早上再找警察投案。結果警方先一步逮捕，外公則馬上聘請律師陪孫子應訊。

對此，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，外公讓闖禍的孫子回家睡覺，現在外公恐怕也要請律師幫忙處理「藏匿人犯的問題」了。她接著表示，如果要當辯護人，她會選外公，不會選恐怖孫，「阿呆或是真的沒案子才幫恐怖孫捏」。

李怡貞還引用《刑法》第164條，「藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。」因此她就說，「泥菩薩過江的外公啊，律師沒告訴你是不是？」

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