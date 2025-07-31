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快訊／剴剴生母抵達新北地院　低頭「衣物遮臉」不發一語

記者陸運陞、趙蔡州／新北報導

男童「剴剴」遭虐死的事件震驚全台，剴剴的生母劉女因囚禁、凌虐男友的新歡而遭到逮捕，後來她在交保期間產子，但產子後卻棄保潛逃，逃亡至今超過3年，直到31日下午在台中沙鹿落網。劉女在北市刑大接受偵訊後，晚間被警方押送到新北地院歸案，面對媒體詢問不發一語，只用衣物低頭遮臉，快步走進法院。

▲▼剴剴生母抵達新北地院。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲剴剴生母31日晚間抵達新北地院，在員警的戒護下走進地院內。（圖／記者陸運陞翻攝）

剴剴的生母劉女2021年間因男友交了新女友，她憤怒之下竟將新歡關在家中凌虐、餵食毒品，直到新歡逃出求救，全案才因此曝光。劉女後來被警方逮捕、收押在看守所，只是當時她已懷胎5個月，因此向法院聲請具保停押，法官酌情裁定3萬元交保。

不料劉女2022年2月在新北市樹林區產子後，隨即與外界失去聯繫，也因為開庭沒有到，遭到法院通緝，導致剴剴只能由外婆扶養。

劉女的外婆向新北社福中心表達出養意願，同年9月透過兒福轉介，由劉姓保母托育，外婆也與劉姓保母簽訂了托育契約，沒想到當年12月24日就發生憾事，剴剴竟遭劉姓保母虐死。

剴剴生母產子失聯後，被通緝至今已超過3年。台北市警方根據線報，查出剴剴生母常常在台中沙鹿一帶出沒，於是31日帶人前往埋伏，最終成功逮人。

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