快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

▲台北信義區A16地下停車場割喉案，劉男於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、游芳男、戴若涵／台北報導

台北市信義區30日晚間發生一起殺人案！22歲劉姓男子因不滿在同間夜店工作的27歲谷姓女公關提出分手，埋伏在停車場，見谷女現身後，將人拖進梯間內，一分鐘內持刀將人殺害，隨後逃往宜蘭外公家。外公開門後見孫一身血衣，隱約知道發生何事，要孫盥洗後先睡一覺，早上再找警察投案，外傳劉男身分是警察，不過據認識他的人士表示，劉男外公是蘇澳警分局的工友，而且在2年前即已退休。

回顧整起事發經過，劉男與谷女為同一間夜店工作的同事，雙方於今年1月交往並同居，劉男因認為交往期間房租、大部分生活開銷，甚至是包包衣服等均是由他出錢，而谷女又因公關工作時常與男客接觸，令他醋海翻騰、懷疑女友偷吃，雙方頻頻發生激烈衝突，5月15日劉男對谷女掐頸、狂搧6巴掌，力道之重讓谷女臉頰紅腫、口鼻噴血。谷女憤而到醫院驗傷、提告家暴，同時申請保護令。

▲信義砍人男落網畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

而保護令於7月28日通過，並於29日核發予2人，劉男收到後，自認感情、錢財全失去，谷女卻火速斬斷感情，心有不甘30日晚間埋伏在谷女上下班必經的停車場，見人出現後，抓狂將人拖進樓梯間內行刺，一分鐘內作案完畢。檢方相驗發現，谷女身上有30處銳器傷。

劉男犯案後，第一時間騎車逃往位於宜蘭縣五結鄉的外公家，一見外公就崩潰大哭、不斷懺悔，而外公見孫半夜突然返家，身上衣物還染血大感不妙，但見孫情緒激動，只能不斷安撫「不管你做了什麼，我陪你去自首，我們去面對。」要孫先去盥洗，睡一覺後再找警察投案，不料，警方先一步找上門，外公隨後火速聘請律師陪同孫子應訊。

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這起驚悚殺人案發生後，律師李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，外公讓闖禍的孫子回家睡覺，現在外公恐怕也要請律師幫忙處理「藏匿人犯的問題」了。她接著表示，如果要當辯護人，她會選外公，不會選恐怖孫，「阿呆或是真的沒案子才幫恐怖孫捏」。

李怡貞還引用《刑法》第164條，「藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。」因此她就說，「泥菩薩過江的外公啊，律師沒告訴你是不是？」

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▲信義區夜店女公關遭割喉慘死，救護車現場急送醫。（圖／網友授權提供）

另外，網友也起底劉男外公身分，指其外公是一名退休警察，不過據認識他的人士表示，外公確實在宜蘭縣警察局蘇澳分局服務，但職務是工友，並非警察，而且已在2年前退休。