　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

記者黃彥傑、葉品辰／台北報導

台北市信義區信義威秀影城停車場30日晚間8時許發生割喉兇殺案，22歲劉姓兇嫌因感情因素持彈簧刀狠砍27歲谷姓女公關頸部致死。劉嫌行兇逃亡前往宜蘭五結外公家，警方於31日凌晨0點24分在宜蘭五結逮捕劉嫌。稍早死者的爸爸妹妹悲痛抵達台北醫學院認屍並陪同相驗遺體，發現死者身上有30處銳器傷，將把遺體移置二殯，1日下午進行解剖釐清確切致命傷。離開台北醫學院時，死者爸爸和妹妹悲痛不發一語，陪同谷女遺體前往殯儀館暫置。

▲死者父親與妹妹神情哀傷，陪死者走完最後一程。（圖／記者黃彥傑攝）

▲死者父親與妹妹神情哀傷，陪死者前往殯儀館待明天解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

27歲谷姓女公關5月就曾因劉嫌家暴申請保護令，此次劉嫌疑似不滿死者與他分手，在信義威秀停車場埋伏，見到谷女現身後，手持彈簧刀朝其喉部、後頸、胸部、腹部等狂刺，隨即逃逸至宜蘭外公家，後遭警方循線逮捕。

今日下午2時30分死者爸爸與妹妹陪同檢察官在台北醫學院對遺體進行相驗，發現死者身上約有30處銳器傷，相驗完畢後，檢察官指示遺體先移置二殯，待1日下午進行解剖，進一步釐清確切致命傷。

死者妹妹清晨做完筆錄後悲憤表示：「台灣殺人沒有死刑」，可見家人感情之深，死者爸爸得知消息也急忙從高雄北上認屍，陪同相驗遺體結束後，2人不發一語上車，忍悲陪同前往二殯，待檢察官明天解剖查明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭家寧影射「抓姦在床」！Andy經紀人火速回應了
狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」
快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝實情
快訊／雨彈狂炸！屏東宣布8鄉明停班停課
快訊／高雄宣布「5行政區」明停班停課
快訊／剴剴生母落網了！
快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」
女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

快訊／剴剴生母落網了！凌虐男友新歡「棄保潛逃逾3年」　台中被逮

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝他在警局職務

快訊／剴剴生母落網了！凌虐男友新歡「棄保潛逃逾3年」　台中被逮

清潔工因光線不足2樓摔1樓亡　營造公司+負責人判決出爐

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

台中牛肉麵名店惡火奪2命　鐵窗、廣告帆布阻救援...爺孫死因曝

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

7-11聯名「泡泡瑪特」小甜豆周邊！還有統一布丁霜淇淋「買2送2」

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

啦啦隊正妹控「被迫深夜秘密練習」　怒掀老闆毛手毛腳PUA手段

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

慌了！男星被逼半年內要完婚　「急徵另一半」揭恐怖下場

肯德基「Care Bears熊熊盲盒」限量開賣　還附透明掛飾包

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

這回真的是「GOAT」！NBA巨星柯瑞跨界大銀幕　親任電影監製

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

社會熱門新聞

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

剴剴生母落網了！　台中沙鹿被逮

更多熱門

相關新聞

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

信義區昨晚發生命案，劉男疑似因不滿谷姓女公關與他分手，於是狠刺對方4刀奪命。外公得知後，要孫子先睡一覺，早上再找警察投案，結果警方則先一步逮捕劉男。對此，律師李怡貞直言，外公可能也要請律師幫忙處理自己藏匿人犯的問題了。

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

關鍵字：

信義割喉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

中華電信手機市話全不通

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面