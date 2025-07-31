女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

記者黃彥傑、葉品辰／台北報導

台北市信義區信義威秀影城停車場30日晚間8時許發生割喉兇殺案，22歲劉姓兇嫌因感情因素持彈簧刀狠砍27歲谷姓女公關頸部致死。劉嫌行兇逃亡前往宜蘭五結外公家，警方於31日凌晨0點24分在宜蘭五結逮捕劉嫌。稍早死者的爸爸妹妹悲痛抵達台北醫學院認屍並陪同相驗遺體，發現死者身上有30處銳器傷，將把遺體移置二殯，1日下午進行解剖釐清確切致命傷。離開台北醫學院時，死者爸爸和妹妹悲痛不發一語，陪同谷女遺體前往殯儀館暫置。

▲死者父親與妹妹神情哀傷，陪死者前往殯儀館待明天解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

27歲谷姓女公關5月就曾因劉嫌家暴申請保護令，此次劉嫌疑似不滿死者與他分手，在信義威秀停車場埋伏，見到谷女現身後，手持彈簧刀朝其喉部、後頸、胸部、腹部等狂刺，隨即逃逸至宜蘭外公家，後遭警方循線逮捕。

今日下午2時30分死者爸爸與妹妹陪同檢察官在台北醫學院對遺體進行相驗，發現死者身上約有30處銳器傷，相驗完畢後，檢察官指示遺體先移置二殯，待1日下午進行解剖，進一步釐清確切致命傷。

死者妹妹清晨做完筆錄後悲憤表示：「台灣殺人沒有死刑」，可見家人感情之深，死者爸爸得知消息也急忙從高雄北上認屍，陪同相驗遺體結束後，2人不發一語上車，忍悲陪同前往二殯，待檢察官明天解剖查明。