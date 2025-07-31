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台中牛肉麵店火警2死3命危！鄰居曝老闆樂善好施　贊助普渡及弱勢

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲太平牛肉麵店火警2死3命危 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市太平區知名「珍將牛肉麵」今（31）日大火，造成謝姓一家三代5口2人死亡，死亡的分別是58歲謝姓阿公和2歲孫女，其他3人還在加護病房插管治療。隔壁鄰居指出，老闆很有愛心，平常會捐助廟宇或弱勢人家。

消防局凌晨6時05分受理太平區中興路牛肉麵起火，消防人員在屋內找到5人，並趕緊送醫，火勢在7時05分撲滅。58歲謝姓阿公（老闆）送往中國附醫不治，2歲謝姓孫女送往國軍台中總醫院不治；其他3人是，52歲楊姓阿嬤送往國軍台中總醫院，29歲謝姓男子（老闆大兒子）送太平長安醫院，1歲謝姓男童送往中國附醫，全在加護病房搶救中。

▲▼ 太平牛肉麵店火警2死3命危 。（圖／記者白珈陽攝）

▲鄰居指出，牛肉麵店老闆樂善好施。（圖／記者白珈陽攝）

鄰居指出，老闆很有愛心，廟裡的普渡跟弱勢人家都有贊助，平常的生意就不錯，老闆平常很早就起來了，不知道是不是煮牛肉湯時發現問題。

車籠埔分隊長賴宜宏指出，進去到現場把門破壞之後，就發現了大兒子抱著孫子，阿嬤抱著另外一個孫女，給他們露出頭部做呼吸的動作，當時意識都已經有點模糊，同仁就趕快依序把女童、男童跟爸爸跟阿嬤救出，送去醫院做進一步的搶救。

▲▼ 太平牛肉麵店火警2死3命危 。（圖／記者白珈陽攝）

▲車籠埔分隊長賴宜宏說明搶救狀況。（圖／記者白珈陽攝）

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