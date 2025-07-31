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社會 社會焦點 保障人權

台中室內停車場「汪洋一片」水淹輪胎　里長狂打電話通知移車

記者許權毅／台中報導

台中市受到西南氣流影響，大雨不斷狂炸，水利署已經發佈13區淹水警戒。大里區益民國小地下停車場疑似排水不及，大水直接淹起，目前已經高度達到輪胎接近鋁圈處，里長也緊急通知附近住戶，趕緊移車。

▲▼台中淹水。（圖／長榮里長洪資源提供）

▲台中益民國小地下停車場出現積淹水，水位已經到輪胎接近鋁圈處。（圖／長榮里長洪資源提供）

現場影片拍下，室內停車場猶如「汪洋一片」，淹水高度已經有5公分左右，裡頭還有大量轎車，就怕如果大雨又繼續下，民眾沒有移車，會導致車輛受損。據了解，不只益民國小室內停車場出現淹水，大里運動公園停車場也有積淹水。

▲▼台中淹水。（圖／長榮里長洪資源提供）

▲▼里長指出，已經緊急通知各車主前來移車。（圖／長榮里長洪資源提供）

▲▼台中淹水。（圖／長榮里長洪資源提供）

太平區也出現豪大雨，氣象署針對頭汴坑溪仙女瀑布到一江橋附近發佈防災告警，時間將到今日12時48分左右，該區已經有暴雨，應注意溪水暴漲，並且儘速遠離。

水利署發出台中等7縣市淹水警戒，台中市太平、霧峰、大里、中區、北區、西區、東區、南區、南屯、北屯、沙鹿、烏日、豐原等13區都需警戒低窪區災害，時間至少會到13時左右。另外台中太平、霧峰、和平、新社以及東勢等5地，靠近山區易致災區發出坡地警戒，已經發佈土石流黃色警戒。

根據水利署統計，台中市南區、西區、北區、6小時雨量達到218mm，南屯區6小時雨量達到186.5mm，新社區6小時雨量達到214.5mm，中區、東區6小時雨量爲198mm，北屯區6小時雨量207.5mm。

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