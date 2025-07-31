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台中牛肉麵店2死火警！1家5口求救電話曝　「家裡失火有濃煙」

▲太平,火警,珍將牛肉麵。（圖／記者白珈陽攝）

▲太平知名牛肉麵惡火一家五口祖孫2死。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者鄧木卿、白珈陽、游瓊華、劉人豪／台中報導

台中市太平區人氣牛肉麵店「珍將牛肉麵」今（31日）清晨6點多傳出火警，一家謝姓三代3名大人、2名小孩受困被消防人員救出，58歲的牛肉麵店謝姓老闆和2歲孫女送醫後仍宣告不治。而一家人打電話給消防求救的內容也曝光，6時15分時打給消防「家裡失火，有濃煙」。

消防局凌晨6時05分受理太平區中興路牛肉麵起火，出動消防車25輛、消防人員54名前往，建物為地上3層RC結構、4樓鐵皮加蓋，1樓火煙竄出，現場一片狼藉，消防人員在2樓陽台找到5人，並趕緊送醫，火勢在7時05分撲滅。

▲太平,火警,珍將牛肉麵。（圖／記者白珈陽攝）

58歲謝姓阿公（老闆）送往中國附醫不治，2歲謝姓孫女送往國軍台中總醫院不治；52歲楊姓阿嬤送往國軍台中總醫院，29歲謝姓男子（老闆大兒子）送太平長安醫院，1歲謝姓孫子送往中國附醫，全在加護病房搶救中。

據了解，消防局6點5分接獲鄰居報案變立即出發，6時11分消防抵達現場，6時14分大兒子打電話進119，說「家裡失火，有濃煙，我家有五人受困二樓」，消防立即指導，留在原地關緊門窗皮巾塞住，6時43分控制火勢，6時46分將人救出，火勢在7時05分撲滅。

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