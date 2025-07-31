快訊／雨彈狂砸大台中僅4國小停課　網友：豐原也淹水

▲台中市政府稍早透過臉書漾台中宣布部分國小停班課，被網友及家長罵翻。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

暴雨襲擊台中，造成多處積淹水，甚至還有民宅遭土石流掩埋民房。台中市政府在臉書漾台中宣布，今天霧峰區桐林國小、太平區黃竹國小停止上班上課；烏日區東園國小、大肚區大忠國小停止上課、正常上班。

不過，台中市政府宣布後，漾台中臉書也被網友狂罵，「台中的其他地區就都不是人」、「這是在整家長嗎？ 都幾點了」、「豐原淹的跟什麼一樣，沒放假？」