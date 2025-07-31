大雨狂炸台中馬路慘變河流　水利署狂發13區「3小時淹水警戒」

記者許權毅／台中報導

受到西南氣流影響，台中市持續降下超大豪雨，致災地區以霧峰區、東勢區、太平區最為嚴重，多處馬路積淹水。台中市府統計，截至早上9點半，總共有28戶因大雨積淹水受災，其中9戶積水仍未退。

根據水利署統計，台中市南區、西區、北區、6小時雨量達到218mm，南屯區6小時雨量達到186.5mm，新社區6小時雨量達到214.5mm，中區、東區6小時雨量爲198mm，北屯區6小時雨量207.5mm。

▲台中多處淹水，圖為霧峰區與烏日區交界環河路今早情形。（圖／記者許權毅翻攝）



▲▼霧峰山區傳出山坡土石滑落阻礙，警方也在市區淹水處封鎖道路。（圖／記者許權毅翻攝）



水利署也發出台中等7縣市淹水警戒，台中市太平、霧峰、大里、中區、北區、西區、東區、南區、南屯、北屯、沙鹿、烏日、豐原等13區都需警戒低窪區災害，時間至少會到下午一點左右。

另外台中太平、霧峰、和平、新社以及東勢等5地，靠近山區易致災區發出坡地警戒，已經發佈土石流黃色警戒。

截至目前，霧峰傳出多處積淹水，環河路一段今早約6點嚴重淹水，警方立即實施交管封路，直到8點40分左右解除；民生路515號附近，傳出山坡土石滑落阻礙通行。

南屯傳中中和巷附近稻田與道路嚴重淹水，導致有轎車滑落田裡，一度受困，警方獲報前往，確認駕駛吳男已經逃出，並且封鎖道路，但因為大雨不斷，要等水退去才能拖吊。

▲南屯傳出稻田跟鄉間小路淹水，一輛轎車掉下田裡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲霧峰低窪處涵洞淹水。（圖／記者許權毅翻攝）