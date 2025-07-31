獨／高雄34歲男頭部中彈亡！槍枝落在胯下　疑涉詐欺案

▲據知情人士表示，槍枝位置是在死者的胯下，現場還有5顆彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

警界8月1日即將迎來人事大搬風，未料岡山分局轄區竟在前一晚驚傳槍響。31日凌晨0時許，警方在中崙寮路一處空地發現一名男子倒臥在自小客車旁，頭部中彈，現場留有改造手槍一把與5發彈殼。目前警方初步排除外力介入，但現場諸多細節，卻讓這起死亡案籠罩一層陰影。

據了解，死者為歐姓男子，年約34歲，29日下午4時後與家屬失聯，其女友多次聯絡未果，30日深夜由家人報案協尋。警方受理後展開搜尋，終於在岡山中崙寮路空地尋獲男子，但他已無生命跡象。現場初判無打鬥痕跡，衣著整齊，財物與證件未遺失。警方研判死者應係自戕，但據知情人士表示：「因現場遺留手槍位置詭異，並非常見靠近頭部，而是落在胯下」，引起諸多猜疑。

▲死者陳屍位置，現場已經拉起封鎖線 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，該把手槍為疑似改造槍枝，目前來源不明，警方已送交鑑識中心進一步比對。同時，死者雙手也已包覆封存，後續將進行火藥殘留鑑驗，釐清是否為歐男自己開槍。

警方指出，死者背景並不單純，疑似涉及詐欺案件，詳細關聯仍在調查。警方也已聯繫死者女友進行說明，以釐清其近來情緒與交往狀況。目前以依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗，並持續釐清死者死因與槍枝來源，全案仍在進一步偵辦中。

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