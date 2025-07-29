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詐團冒租客誘投資　北市包租公4個月遭詐3千萬！21人被逮

▲刑事局逮捕詐騙包租公的主嫌曹姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕詐騙包租公的主嫌曹姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市一名在北市擁有大批房地產的包租公（70歲），2023年底透過網路刊登租屋廣告，卻遭詐團設局詐財，短短數月內損失金額累積超過新台幣3千萬元。刑事局國際刑警科於2024年6月25日及2025年3月21日，分赴文山區與松山區搜索，逮捕主嫌曹男（28歲）為首的詐欺車手集團，本案陸續拘提、傳喚21人到案，並查扣手機11支、點鈔機1台、借貸契約及多張身分證件。

刑事局表示，該集團成員假冒租客透過LINE聯繫被害人，表面上詢問租屋問題，卻傳送大量股票獲利截圖，誘使被害人加入群組、註冊假投資網站。集團成員在群組內持續張貼「獲利證明」，博取信任後，詐團從2023年底要求被害人多次匯款、或交現金給車手前後超過20次，被騙金額超過新台幣3千萬元。

所幸被害人身家殷實，發現被騙後家屬並未苛責、紛紛勸慰「以後別在輕信網路投資邀約！」刑事局會同北市警局士林、內湖分局、台南市第五分局，成立專案小組清查金流並調閱監視器，鎖定涉案人車，報請士林地檢署檢察官朱哲群指揮偵辦。

警方從去年4月至今年3月間，多次發動專案行動，成功將曹嫌及其餘20名成員繩之以法，其中曹嫌等4人遭法院裁定羈押。警方指出，曹嫌除與友人曾姓男子策劃領款，更以借貸與抵押證件等方式拉攏成員，甚至吸收未成年成員加入。警訊後依觸犯加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

刑事局提醒，詐騙集團手法不斷翻新，從感情交往、徵才，到如今假借租屋廣告，皆可能誘導被害人進入假投資網站。呼籲民眾切勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術以免受害。

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