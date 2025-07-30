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小姐陪酒引糾紛「屏東萬丹2派火拚」　報復砸店攔車掃射5人傷

▲屏東檢警起出衝鋒槍等槍械。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東檢警起出衝鋒槍等槍械。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市區3月驚傳槍擊案，疑因女子陪酒糾紛引發雙方火拚，萬丹派人馬持衝鋒槍等重武器突襲屏東人馬車輛，造成5人受傷，檢警組成專案小組徹查後，兩名李姓主嫌遭羈押，經數月追查偵結，檢方依殺人未遂、槍砲彈藥等罪嫌，將　提起公訴，法院也裁定繼續羈押。

訴書指出，3月16日，屏東市某傳播公司與在萬丹地區經營菸酒行的李姓男子，因為女子坐檯陪酒發生糾紛，傳播公司老闆遂集結十餘人，於翌（17）日凌晨0時23分許，駕駛多輛自小客車前往萬丹菸酒行，持棍棒毀損店內設備及門口車輛。

▲屏東檢警起出衝鋒槍等槍械。（圖／屏東地檢署提供）

李為報復屏東派，找來其他人，於同日凌晨備妥衝鋒槍、霰彈槍及步槍等高殺傷力武器，並搭乘3輛懸掛非屬該車真正車牌的自小客車，找屏東派人馬報仇。凌晨0時44分許，萬丹人馬駛往屏東市瑞光南路與民生東路口，趁屏東人馬車輛停等紅燈之際突襲，駕車衝至屏東人馬車輛前方阻擋，並下車對屏東派車輛掃射，致屏東人馬車輛內之駕駛、副駕駛及乘客等共計5人受有背部、肩部、小腿及臉頰等不同部位之槍傷，所幸均無生命危險。

▲屏東檢警起出衝鋒槍等槍械。（圖／屏東地檢署提供）

犯案後，李男等人駕車逃逸，專案小組隨即趕抵現場查證，現場查扣25顆彈殼、1顆未擊發霰彈子彈及萬丹人馬遺留之黑色自小客車1輛，另在萬巒鄉及竹田鄉發現棄置之另2輛自小客車，進一步查扣制式子彈3顆。經警方持續擴大偵辦，兩名李姓嫌犯於3月28日攜帶犯案槍枝與子彈投案，並遭收押禁見。

屏檢日前偵結，檢察官將兩名李姓男子依槍砲、殺人未遂、聚眾施暴等罪起訴。屏東地檢署強調，對於持槍行兇等重大暴力犯罪絕不寬貸，將持續查緝相關共犯與槍枝來源，徹底釐清犯罪結構，並持續與警方緊密合作，全力捍衛社會治安與民眾人身安全。

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