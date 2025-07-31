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快訊／高雄暗夜驚傳槍響！男頭部中彈亡　現場遺落可疑4彈殼

▲▼高雄市警察局岡山分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局岡山分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

8月1日警界即將調動，但沒想到岡山分局轄區卻驚傳槍響，就在31日凌晨一點左右，靠近中崙寮路的一處空地發現一名男子倒臥，頭部中彈，現場還遺留有一隻改造手槍以及5發彈殼，根據掌握死者的太陽穴中彈，而詢問警方，他們僅簡單回答一句「疑似是開槍自戕」，其餘就沒有再多說，讓本起案件讓人質疑似乎不太單純。

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