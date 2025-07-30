　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南市刑大拂曉攻堅逮毒槍犯　查扣2把槍、喪屍煙彈

▲台南刑大破獲六甲區施姓毒販，現場查扣非制式手槍與子彈、毒品及依托咪酯煙油等證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南刑大破獲六甲區施姓毒販，現場查扣非制式手槍與子彈、毒品及依托咪酯煙油等證物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊持續追緝毒品案源，日前循線溯源一名在台南六甲地區販毒且擁槍自重的45歲施姓男子，經數週埋伏監控掌握行蹤後，分持拘票、搜索票清晨展開同步攻堅行動，查獲非制式手槍、毒品一批，全案依毒品、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南刑大破獲六甲區施姓毒販，現場查扣非制式手槍與子彈、毒品及依托咪酯煙油等證物。（記者林東良翻攝，下同）

刑大指出，施姓嫌犯生性多疑、晝伏夜出，經常變換藏身處與交通工具，增加蒐證困難。專案小組人員不畏高溫、晝夜跟監，等時機成熟時發動搜尋，在其住處查獲非制式手槍2支、彈匣3個、子彈22顆，及毒品海洛因1包（毛重1.15公克）、安非他命5包（總重44.11公克）、毒品咖啡包11包（總重37.24公克）、依托咪酯煙油（喪屍煙彈）575公克。

▲台南刑大破獲六甲區施姓毒販，現場查扣非制式手槍與子彈、毒品及依托咪酯煙油等證物。（記者林東良翻攝，下同）

現場還查獲防彈背心、手銬與電鑽等特殊器材，警方不排除嫌犯另涉他案或共犯。據悉，施嫌所藏非制式槍械若流入市面，恐引發嚴重治安事件，幸警方即時查扣，避免危害治安事件發生。

▲台南刑大破獲六甲區施姓毒販，現場查扣非制式手槍與子彈、毒品及依托咪酯煙油等證物。（記者林東良翻攝，下同）

刑大大隊長李宏倫表示，警方將持續追查毒品與非法槍械來源，積極追溯上游供應鏈，強化社區安全網。他也提醒，毒槍交織的治安風險往往不容小覷，警方會持續強化情資整合與科技偵查手段，全力掃蕩黑數毒犯，營造民眾安居生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／沈玉琳住院　消息人士：朝「肝炎、胰臟癌」方向診治
沈玉琳25年「每天抽2包菸」！女兒一句話戒了：怕等不到她婚禮
LIVE／俄8.8強震　第一波海嘯抵達日本
8.8強震引海嘯威脅美、菲！加州海灘急關閉　夏威夷警戒
海嘯將影響台灣　氣象署曝成因：2地不排除上升至警報
快訊／南投縣宣布「信義鄉」0930起停班停課
快訊／日氣象廳：北海道－和歌山17地「立刻逃難」
快訊／第一波海嘯抵達日本！　居民緊急避難
快訊／俄羅斯地震「上修8.8」！　10天已狂震400次
「同意、不同意」票數寫反　原因找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭指「假冒盧秀燕」傳催票假訊息！高市府急報案　警排除還清白

貴婦奈奈一家捲10億落跑...獨留最衰麻醉師！減脂害命二審再判刑

3賊闖住家搬走「木雕、字畫、銅器」！市價破150萬　警全找回了

台中中興嶺往大坑土石坍方　2車道遭掩埋封閉逾14hrs搶通中

地下放款賺大錢！1家3口慘被囚禁24hrs　水桶運肉票畫面曝

騎車闖入校園！嘉義大學大四男自撞重傷　送醫搶救不治

欠稅2.6億！美麗華董事名下內湖土地　士林分署8/5拍賣

高檢署攜手4大超商阻詐！　3道防線每月救回民眾千萬血汗錢

要女童「蹲著尿背單字」再偷拍！美語補習班狼師二審改判6年半

性侵幼童判25年！「大貓案」共犯美術館叔叔另涉他案　刑期再加重

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

遭指「假冒盧秀燕」傳催票假訊息！高市府急報案　警排除還清白

貴婦奈奈一家捲10億落跑...獨留最衰麻醉師！減脂害命二審再判刑

3賊闖住家搬走「木雕、字畫、銅器」！市價破150萬　警全找回了

台中中興嶺往大坑土石坍方　2車道遭掩埋封閉逾14hrs搶通中

地下放款賺大錢！1家3口慘被囚禁24hrs　水桶運肉票畫面曝

騎車闖入校園！嘉義大學大四男自撞重傷　送醫搶救不治

欠稅2.6億！美麗華董事名下內湖土地　士林分署8/5拍賣

高檢署攜手4大超商阻詐！　3道防線每月救回民眾千萬血汗錢

要女童「蹲著尿背單字」再偷拍！美語補習班狼師二審改判6年半

性侵幼童判25年！「大貓案」共犯美術館叔叔另涉他案　刑期再加重

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

勇士給2年4000萬合約遭庫明加拒絕　今夏補強計畫「卡死」成難題

媽媽產前發燒！男嬰出生5天「腸病毒重症併發敗血症」死亡

粿粿爆婚變！范姜彥豐轉發貼文「藏玄機」　疑感情不忠掀熱議

玩法沒極限！《咚奇剛蕉力全開》玩家靠「0香蕉」成功破關

張凱鈞：台灣兵役陷信任危機　稱陳致中服役展現勇氣

45歲希爾遭DFA　前日職廣島洋投海奇重返大聯盟

把5樣東西移出浴室　空間立刻變得更療癒

獨／沈玉琳住院　消息人士：病因朝「肝炎、胰臟癌」方向診治

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1「大型起重機故障」塞爆

即／酷聖石給客人喝消毒水！食安處重手開鍘

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

豬肉攤老闆欠錢被催債　怒持殺豬刀砍友

即／雨炸台灣南部！屏東「8鄉」明天停班停課

「中山之狼」現況曝　昔無恥稱：她要我性侵的

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告國防部勝訴

高雄港休旅車墜海畫面曝　車內僅一黑狗游出

中山之狼集團行凶實錄！　29年性侵劫殺多名婦女

冷氣安裝意外　修車廠老闆觸電一度昏迷

29年前「中山之狼」超壞　新店山區囚禁2女

日男來台偷拍辣妹裙底遭逮！法院判決曝

更多熱門

相關新聞

無牌機車載女闖國道比「YA」台南落網

無牌機車載女闖國道比「YA」台南落網

國道竟出現無牌機車男女雙載亂竄！一名男子騎著未懸掛車牌的機車，載著一名女子從屏東交流道騎上國道3號，一路行駛中線、外線車道，甚至在發現被拍攝時，還向鏡頭比出「YA」手勢，囂張行徑引爆網友撻伐，國道警方追查後，29日已在台南市東區查獲該車，並通知21歲李姓駕駛人到案說明，全案依法舉發。

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

淹水硬闖！貨車掀浪沖破玻璃　男慘縫30針

淹水硬闖！貨車掀浪沖破玻璃　男慘縫30針

新光三越「這據點」今不營業！真相神轉　網笑爛

新光三越「這據點」今不營業！真相神轉　網笑爛

台南豪雨災變！市府緊急一級開設應變中心

台南豪雨災變！市府緊急一級開設應變中心

關鍵字：

台南刑大手槍依托咪酯煙油

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

快訊／日本海嘯警報升級　浪高孔達3公尺

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／日本「北海道到九州」發海嘯警報

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面