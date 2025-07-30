台南市刑大拂曉攻堅逮毒槍犯　查扣2把槍、喪屍煙彈

▲台南刑大破獲六甲區施姓毒販，現場查扣非制式手槍與子彈、毒品及依托咪酯煙油等證物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊持續追緝毒品案源，日前循線溯源一名在台南六甲地區販毒且擁槍自重的45歲施姓男子，經數週埋伏監控掌握行蹤後，分持拘票、搜索票清晨展開同步攻堅行動，查獲非制式手槍、毒品一批，全案依毒品、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

刑大指出，施姓嫌犯生性多疑、晝伏夜出，經常變換藏身處與交通工具，增加蒐證困難。專案小組人員不畏高溫、晝夜跟監，等時機成熟時發動搜尋，在其住處查獲非制式手槍2支、彈匣3個、子彈22顆，及毒品海洛因1包（毛重1.15公克）、安非他命5包（總重44.11公克）、毒品咖啡包11包（總重37.24公克）、依托咪酯煙油（喪屍煙彈）575公克。

現場還查獲防彈背心、手銬與電鑽等特殊器材，警方不排除嫌犯另涉他案或共犯。據悉，施嫌所藏非制式槍械若流入市面，恐引發嚴重治安事件，幸警方即時查扣，避免危害治安事件發生。

刑大大隊長李宏倫表示，警方將持續追查毒品與非法槍械來源，積極追溯上游供應鏈，強化社區安全網。他也提醒，毒槍交織的治安風險往往不容小覷，警方會持續強化情資整合與科技偵查手段，全力掃蕩黑數毒犯，營造民眾安居生活環境。