陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

記者魏有德／綜合報導

被視為大陸泳壇明日之星的12歲少女于子迪在新加坡世界游泳錦標賽，競爭極其激烈的女子200米（公尺，下同）個人混合泳項目中，僅以0.06秒的微弱差距獲得第四名，技驚四座。于子迪在決賽中蛙式階段被拉開差距，之後她一路追趕，最終距第三名加拿大選手的成績僅差0.06秒，成績為2分09秒21。

▲大陸泳壇明日之星于子迪。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，作為本屆世錦賽年齡最小的參賽選手，于子迪備受外界關注。前一比賽日的半決賽，她以排名所有選手第七位的成績晉級決賽。這名2012年10月出生的小將當時說，「我感覺非常好，比我想像中的還要好。我其實也沒想到自己能進決賽。」

于子迪2025年的狀態保持十分出色，在參加世游賽前，她參加眾星雲集的大陸全國游泳冠軍賽，並在女子200米個人混合泳決賽，以2分10秒63的成績摘銀，不僅刷新個人最好成績，還成為大陸游泳史上最年輕的世錦賽達標選手。

于子迪這名逐漸展露頭角的12歲新星，如何投入到游泳競賽的世界，還有一段不為人知的插曲。據悉，于子迪的游泳起點竟然是「水上樂園」。她表示，大概是6歲的暑假開始游泳，「那年夏天太熱了，我就跟我爸去水上樂園玩了會兒。後來因為暑假很長，就經常去游泳館之類的地方解暑，就有教練發現了我。」

公開資訊顯示，于子迪，河北人，2012年10月出生於保定市，她在2024年全國游泳冠軍賽女子400米個人混合泳決賽中，因滿足運動健將且全國體育比賽前三名的保送條件，提前拿到保送大學的資格。