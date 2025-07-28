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林佳龍訪日　陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

▲▼ 林佳龍訪日 。（圖／翻攝 日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司臉書）

▲林佳龍訪日 。（圖／翻攝 日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司臉書）

記者魏有德／綜合報導

我外交部長林佳龍赴日考察，行程中與部分日本眾議員及前官員同台，引起大陸官方關注，連續數日透過召見駐華首席公使、駐日大使館提出抗議等方式，表達強烈不滿。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，日本縱容林佳龍以所謂「私人身份竄訪」，為台獨勢力從事反華分裂活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，發出了嚴重錯誤信號。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間的基本信義，「中方強烈不滿，堅決反對，已經在北京和東京向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。」

郭嘉昆提到，今（2025）年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，「日本曾經對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責。」

郭嘉昆強調，中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作鄭重承諾，深刻反省歷史，汲取歷史教訓，在台灣問題上謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，「不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

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