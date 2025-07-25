台商控結婚20年妻遺棄！法官狠打臉　怒揭他「拋妻逃債」真面目

▲台商控訴妻子惡意遺棄訴請離婚遭法官打臉。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對夫妻結婚20年後對簿公堂！台商指控陸配妻「惡意遺棄」長達6、7年，訴請離婚，但妻子反控丈夫欠債200萬人民幣落跑，害她因擔任公司人頭負責人遭限制出境。彰化地院家事法庭審理，判決老公敗訴，不准兩人離婚。

判決書指出，台商與陸籍妻於2005年4月18日在中國結婚，婚後住在彰化，育有2子。原告主張，妻子2017年以探親為名返回大陸後便未再入境，至今6、7年音訊全無，婚姻名存實亡，依《民法》惡意遺棄及重大事由訴請離婚。

妻子挨告後抗辯表示，她18歲就認識丈夫，婚後長年在家當家庭主婦。2018年丈夫以「台胞信用不良」為由，要求她用名義成立「公司」，沒想到丈夫2020年藉母親喪事返台後，竟留下200多萬人民幣債務，害她遭債權人提告、限制出境，「是丈夫惡意遺棄」！

法官審理後發現，原告2005年4月18日結婚至2023年間，每年返台日數約1個月左右，出入境紀錄顯示他每年在台僅30天，子女也證實「全家都住廣東」。由於臺灣人難以在當地註冊公司，台商丈夫便用妻子名義登記為負責人。

沒想到疫情後公司經營出問題，不僅貨物被客戶卷款，還積欠200多萬人民幣債務，台商丈夫藉口回台奔喪後，就再也沒回大陸，留下妻子獨自面對債主追討。由於妻子是公司登記負責人，不僅遭大陸法院限制高消費，還被禁止出境。

法官認定，台商丈夫明知妻子住址，卻在訴狀中謊稱「行蹤不明」，企圖用公示送達方式訴請離婚。顯見該名丈夫自2021年獨自返台後即對妻子不聞不問，僅因一己之因，片面認為夫妻雙方無法維持婚姻，判丈夫敗訴，不准離婚。