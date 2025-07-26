揭秘陸最神秘軍校訓練　苦熬高壓深海！聲納兵「錯一次」全滅頂

▲揭秘大陸最神秘軍校潛艇兵 。（圖／翻攝 CCTV4）

記者任以芳／綜合報導

位於大陸山東青島的海軍潛艇學院今年迎來歷史性突破，72年來首次面向女生招收生長軍官學員，最終入選10名娘子軍，即將踏上「大陸最神秘軍校」的潛艇兵之路究竟有多難，這個作戰兵種的日常訓練，為何被稱為「鋼鐵意志的試煉」，大陸《央視》特地揭秘報導，讓外界一探究竟。

人民海軍官方微信公眾號日前發佈消息引起外界高度關注，被稱為「鐵漢」的大陸山東青島的海軍潛艇學院「首次」招收女性軍官學員，經過層層考核，最終10名來自全大陸不同省市的優秀女生，將成為該院自1953年建院以來的首批本科女學員。

她們的平均高考成績達628.3分，進入「大陸最神秘軍校」的培訓之路，開啟深海軍旅新篇章。該校建院70多年來，為潛艇部隊輸送了大批軍事指揮和專業技術骨幹，超過100名畢業生成長為將軍，其中5人成為上將。

▲ 神秘潛艇兵通過模擬高壓、黑暗、幽閉的真實脫險環境 。（圖／翻攝 CCTV4）

海軍潛艇學院不出校門即可體驗各種專業潛水課程，主要的優勢學科和特色專業包括潛艇戰術、水聲工程、航海技術、水下戰場環境、水下目標識別和水下爆破等，還要參加一場接一場的任務模擬演練，高度還原實戰情景。作為海軍重要的作戰兵種，潛艇在軍事行動中承擔著攻擊敵艦、近岸保護、突破封鎖等多種作戰任務。

揭秘「潛艇聲吶兵」必須區分出數十人的混合人聲。在深海大洋里，聲吶作為潛艇的「耳朵」，是先敵發現、先敵識別的制勝法寶。聲吶兵在日常訓練中，需要遠超常人的付出。

如果說潛艇是「深海幽靈」，那麼聲納兵就是它的耳朵。在無邊無際的深海大洋裡，聲納是先敵發現、先敵打擊的關鍵。聲納兵每天面對的，不是視覺，而是複雜多變的聲音信號。

海軍某潛艇基地聲納兵張磊介紹，「我們的聲納室是潛艇上最『奢侈』、最安靜，但也是壓力最大的戰位之一。不同的艦型、航向、航速，甚至季節、水文條件，都會產生不同噪音特徵。我們必須從中分辨出目標特徵。」

對聲納兵來說，訓練的標準幾乎超乎常人。「普通人能聽出3至5個混合人聲，我們要分辨出30到50個甚至更多。」張磊強調，聲納工作是「一百減一等於零」的崗位，哪怕一百次判斷準確，只要錯一次，戰時就可能意味著全艇毀滅。

除了基本操作以外，潛艇兵還需要掌握損害管制和逃生脫險等多項技能，習慣在幽暗大海裡學會逃脫，必須克服內心極大恐懼，男女學員都一樣。

北部戰區海軍某部畢立士指出，通過模擬高壓、黑暗、幽閉的真實脫險環境，使艇員熟悉水下環境和壓力變化帶給身體的不適感，熟練掌握自救脫險技能，提高心理素質，錘鍊打贏本領，讓艇員在險情中能夠沈著冷靜、安全高效處置。

▲ 大陸最神秘軍校72年來首次面向女生招收生長軍官學員。（圖／翻攝 CCTV4）

現代潛艇作戰形態的演變是推動這一變革的根本動力。隨著解放軍海軍095型、096型核潛艇陸續列裝部隊，新型聲吶系統、無人潛航器協同作戰等技術的應用，對操作人員的認知能力、多任務處理能力提出更高要求。

大陸軍事專家張軍社曾指出，女性在複雜儀器操作、戰場態勢感知等方面具有獨特優勢，北約多國潛艇部隊早已實現男女混編。

他也介紹，此次招生專業聚焦水聲工程、潛艇指揮等前沿領域，學員將接受為期4年的數學建模、海洋環境分析等課程訓練，畢業後直接參與戰略值班任務。這種人才培養模式與美海軍軍官學校「STEM專業佔比70%」的改革方向高度一致，凸顯出科技已成為戰鬥力生成的核心要素。

延伸閱讀：

陸最神秘軍校72年來首招女生 層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光