　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘陸最神秘軍校訓練　苦熬高壓深海！聲納兵「錯一次」全滅頂

▲▼ 揭秘中國最神秘軍校潛艇兵 。（圖／翻攝 CCTV4）

▲揭秘大陸最神秘軍校潛艇兵 。（圖／翻攝 CCTV4）

記者任以芳／綜合報導

位於大陸山東青島的海軍潛艇學院今年迎來歷史性突破，72年來首次面向女生招收生長軍官學員，最終入選10名娘子軍，即將踏上「大陸最神秘軍校」的潛艇兵之路究竟有多難，這個作戰兵種的日常訓練，為何被稱為「鋼鐵意志的試煉」，大陸《央視》特地揭秘報導，讓外界一探究竟。

人民海軍官方微信公眾號日前發佈消息引起外界高度關注，被稱為「鐵漢」的大陸山東青島的海軍潛艇學院「首次」招收女性軍官學員，經過層層考核，最終10名來自全大陸不同省市的優秀女生，將成為該院自1953年建院以來的首批本科女學員。

她們的平均高考成績達628.3分，進入「大陸最神秘軍校」的培訓之路，開啟深海軍旅新篇章。該校建院70多年來，為潛艇部隊輸送了大批軍事指揮和專業技術骨幹，超過100名畢業生成長為將軍，其中5人成為上將。

▲▼ 揭秘中國最神秘軍校潛艇兵 。（圖／翻攝 CCTV4）

▲ 神秘潛艇兵通過模擬高壓、黑暗、幽閉的真實脫險環境 。（圖／翻攝 CCTV4）

海軍潛艇學院不出校門即可體驗各種專業潛水課程，主要的優勢學科和特色專業包括潛艇戰術、水聲工程、航海技術、水下戰場環境、水下目標識別和水下爆破等，還要參加一場接一場的任務模擬演練，高度還原實戰情景。作為海軍重要的作戰兵種，潛艇在軍事行動中承擔著攻擊敵艦、近岸保護、突破封鎖等多種作戰任務。

揭秘「潛艇聲吶兵」必須區分出數十人的混合人聲。在深海大洋里，聲吶作為潛艇的「耳朵」，是先敵發現、先敵識別的制勝法寶。聲吶兵在日常訓練中，需要遠超常人的付出。

如果說潛艇是「深海幽靈」，那麼聲納兵就是它的耳朵。在無邊無際的深海大洋裡，聲納是先敵發現、先敵打擊的關鍵。聲納兵每天面對的，不是視覺，而是複雜多變的聲音信號。

海軍某潛艇基地聲納兵張磊介紹，「我們的聲納室是潛艇上最『奢侈』、最安靜，但也是壓力最大的戰位之一。不同的艦型、航向、航速，甚至季節、水文條件，都會產生不同噪音特徵。我們必須從中分辨出目標特徵。」

對聲納兵來說，訓練的標準幾乎超乎常人。「普通人能聽出3至5個混合人聲，我們要分辨出30到50個甚至更多。」張磊強調，聲納工作是「一百減一等於零」的崗位，哪怕一百次判斷準確，只要錯一次，戰時就可能意味著全艇毀滅。

除了基本操作以外，潛艇兵還需要掌握損害管制和逃生脫險等多項技能，習慣在幽暗大海裡學會逃脫，必須克服內心極大恐懼，男女學員都一樣。

北部戰區海軍某部畢立士指出，通過模擬高壓、黑暗、幽閉的真實脫險環境，使艇員熟悉水下環境和壓力變化帶給身體的不適感，熟練掌握自救脫險技能，提高心理素質，錘鍊打贏本領，讓艇員在險情中能夠沈著冷靜、安全高效處置。

▲▼ 揭秘中國最神秘軍校潛艇兵 。（圖／翻攝 CCTV4）

▲ 大陸最神秘軍校72年來首次面向女生招收生長軍官學員。（圖／翻攝 CCTV4）

現代潛艇作戰形態的演變是推動這一變革的根本動力。隨著解放軍海軍095型、096型核潛艇陸續列裝部隊，新型聲吶系統、無人潛航器協同作戰等技術的應用，對操作人員的認知能力、多任務處理能力提出更高要求。

大陸軍事專家張軍社曾指出，女性在複雜儀器操作、戰場態勢感知等方面具有獨特優勢，北約多國潛艇部隊早已實現男女混編。

他也介紹，此次招生專業聚焦水聲工程、潛艇指揮等前沿領域，學員將接受為期4年的數學建模、海洋環境分析等課程訓練，畢業後直接參與戰略值班任務。這種人才培養模式與美海軍軍官學校「STEM專業佔比70%」的改革方向高度一致，凸顯出科技已成為戰鬥力生成的核心要素。

延伸閱讀：

陸最神秘軍校72年來首招女生　層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台首位自行宣布挺過罷免！　黃建賓：守住最危險選區
不同意罷免領先　楊植斗點名青鳥嘆：這段時間到底忙什麼？
王浩宇心疼罷團「有些議員很消極」看開票嘆：早猜到結果
他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因
快訊／還是一面倒！24立委+1市長「不同意罷免」全面領先
快訊／桃園立委六區「不同意票直衝」！　拉鋸持續擴大
快訊／章魚里開完了　 668:495不同意票碾壓
快訊／傅崐萁「不同意罷免票」拉大差距
快訊／葉元之拉鋸！　只差2千多票
館長開心到坐不住　嗆噴「氣死你們這些鳥」
預測0～1人被罷免！他點名2人「下台機率高」：綠營內部勢必有
快訊／新北罷團總部民眾緊盯票數　氣氛沉重
快訊／不同意票輾壓　台中3席立委將一同現身
快訊／罷團開票之夜現場冷清　紅椅僅坐滿一半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭秘陸最神秘軍校訓練　苦熬高壓深海！聲納兵「錯一次」全滅頂

陸最神秘軍校72年來首招女生　層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」　考古團隊：有部分未成年

俄官媒尋人找到了！　25年前被普丁「吻額」合影的大陸男孩發聲

2025上半年中國土地出讓收入　比高峰期下降逾50%

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

水淹到車窗！河北多地出現「洪災」　居民哀嚎：開車像在開船

大陸多地出現「1元起拍」房產　最多在「這地方」擁無敵海景

西方媒體稱美銀行高管茅晨月失蹤　陸官媒反擊又「渲染」赴華風險

耿爽：美國應對自己在安理會的言行感到羞愧

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

揭秘陸最神秘軍校訓練　苦熬高壓深海！聲納兵「錯一次」全滅頂

陸最神秘軍校72年來首招女生　層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」　考古團隊：有部分未成年

俄官媒尋人找到了！　25年前被普丁「吻額」合影的大陸男孩發聲

2025上半年中國土地出讓收入　比高峰期下降逾50%

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

水淹到車窗！河北多地出現「洪災」　居民哀嚎：開車像在開船

大陸多地出現「1元起拍」房產　最多在「這地方」擁無敵海景

西方媒體稱美銀行高管茅晨月失蹤　陸官媒反擊又「渲染」赴華風險

耿爽：美國應對自己在安理會的言行感到羞愧

LIVE／不同意領先！王鴻薇1740回應　蔣萬安1820再陪5藍委現身

快訊／全台首位自行宣布挺過罷免！　台東藍委黃建賓：守住最危險選區

不斷更新／好多選區拉開了！24立委+1市長「不同意罷免」都領先

不斷更新／台中大罷免開票一路輾壓！3席「不同意」持續大幅領先

不斷更新／北市罷免！賴士葆差距最大「不同意領先2萬多票」

TAKERU擔任超人力霸王開球嘉賓　笑稱球迷應援唱歌有音準

忠孝橋小貨車切外車道被聯結車撞　占2車道往北市一度嚴重回堵

李明依才嗆大罷免：民主大退步　沒投票原因曝...露面發聲了

不斷更新／基隆大罷免開票　林沛祥「不同意」暫領先

不斷更新／葉元之「不同意票」破5萬　持續拉鋸

大陸熱門新聞

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

泡泡瑪特在美提告711販售盜版LABUBU

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

河北多地現「洪災」居民：開車像在開船

陸國防部「最資深」發言人晉升少將

陸最神秘軍校72年來首招女生

耿爽：美國應對自己在安理會的言行感到羞愧

大陸多地出現「1元起拍」房產

3歲童18樓墜下奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

25年前被普丁吻額合影的大陸男孩找到了

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

更多熱門

相關新聞

台商控結婚20年妻遺棄　法官狠打臉

台商控結婚20年妻遺棄　法官狠打臉

彰化一對夫妻結婚20年後對簿公堂！台商指控陸配妻「惡意遺棄」長達6、7年，訴請離婚，但妻子反控丈夫欠債200萬人民幣落跑，害她因擔任公司人頭負責人遭限制出境。彰化地院家事法庭審理，判決老公敗訴，不准兩人離婚。

陸婚戀「海王」15年來6結6離

陸婚戀「海王」15年來6結6離

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

鄉林出售青島45億不動產　賴正鎰曝計畫再賣「涵碧樓」

鄉林出售青島45億不動產　賴正鎰曝計畫再賣「涵碧樓」

陸網紅辛巴明星商品衛生棉驗出超毒致癌物 曾驕傲稱：有千萬用戶

陸網紅辛巴明星商品衛生棉驗出超毒致癌物 曾驕傲稱：有千萬用戶

關鍵字：

大陸軍校神祕揭秘

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

不斷更新／葉元之「不同意票」破5萬　持續拉鋸

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面