　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲823罷免撤案！王世堅慘遭「大批青鳥出征」　網挺：最後的良心

記者鄒鎮宇／綜合報導

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過。民進黨立委王世堅30日在中常會上呼籲賴清德，拜託823的罷團們將罷免案撤回，遭到綠營痛批。事後，大批青鳥也到王世堅的臉書出征。

▲民進黨立委王世堅出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

王世堅30日在會前受訪時表示，這是民進黨最困難的決定，已經挑戰在即，但大智慧、整體國家利益來看，希望這次823，總統能以國家領導人高度，站出來寧願得罪罷團好朋友們，也要拜託、感謝，為了國家團結，社會不應該再撕裂，請這幾個案的領銜人是不是能撤回，會後則說多數反對他的看法。

對該議題，賴清德則定調跟公民同行，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。我要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

對此，王義川在Threads嗆聲，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。「不服從命令的，滾啦！」

王義川開炮後，青鳥也跟上出征王世堅的臉書，「反對罷免不願幫忙，可以退出民進黨，不要為了自己要選台北市長，扯全黨後腿」、「罷免是公民發起的，憑什麼總統有權利叫罷團停止，你什麼都沒做就算了，只會扯後腿，閉嘴啦」、「看看高嘉瑜的下場吧，背骨的」、「我就不解為什麼賴清德不處理你跟高嘉瑜，如果未來還是不處理，賴清德不會是我的最好選擇」。

也有網友出面聲援王世堅，「堅哥加油」、「挺啦，你們憑什麼叫王世堅退，民進黨已變成退步黨了嗎」、「一堆人在靠北王世堅，但你可以隨便靠北的權利，有一部分就是他以前黨外時代努力爭取的。他身上還存在敢說真話的黨魂，捫心自問823那場大罷免戰下去真的好嗎？如果又輸了 對黨的士氣會有怎樣的影響？這些都是大家應該思考的」、「王世堅是民進黨真正的清流，最後的良心！心裡裝了國家，為王世堅讚」、「世堅，你是民進黨最後的良心」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
22歲人氣AV女優宣布引退！　達人驚：來得早了
更猛豪雨高峰一片紫報到！「致災強降雨」熱區曝　周末恐下波增強
信義夜店正妹公關遭割喉慘死　5月報家暴求助仍遭恐怖情人殺害
快訊／高雄驚傳「一家5口墜谷」！
現場畫面曝！夜店女公關遭割喉「救護車停中庭急救」　民眾全目擊
快訊／才說「可能被砍」晚上遭割喉亡　夜店女公關5月才拿保護令
快訊／北市信義區割喉命案！蔣萬安下令了
快訊／夜店女公關割喉慘死！前男友持刀逃逸　警方北市圍捕中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市信義區驚傳割喉命案！兇嫌逃逸　蔣萬安成立專案小組全力緝兇

籲823罷免撤案！王世堅慘遭「大批青鳥出征」　網挺：最後的良心

涉詐助理費案遭起訴　林岱樺赴廉政會說明：羅織罪名是檢調天職

挺王世堅「撤銷823罷免」　最辣國文師：激進青鳥趕走中間選民

宏都拉斯哭慘　外交部：即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台

遭酸大罷免是「西進投名狀」！館長回台怒嗆黃光芹：不要那麼下流

快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看

賴清德只對支持者、罷團道歉沒誠意　藍營青年批：用選票敲醒民進黨

謝志偉接任駐歐盟代表、李淳8月離任　涉外人士低調證實

健走宣傳「核三延役投同意」　民眾黨：為台灣爭口氣

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【搗蛋貓出沒】做實驗就在大家準備接住時...貓貓殺出破壞！

北市信義區驚傳割喉命案！兇嫌逃逸　蔣萬安成立專案小組全力緝兇

籲823罷免撤案！王世堅慘遭「大批青鳥出征」　網挺：最後的良心

涉詐助理費案遭起訴　林岱樺赴廉政會說明：羅織罪名是檢調天職

挺王世堅「撤銷823罷免」　最辣國文師：激進青鳥趕走中間選民

宏都拉斯哭慘　外交部：即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台

遭酸大罷免是「西進投名狀」！館長回台怒嗆黃光芹：不要那麼下流

快訊／行政院加碼2萬元「淹水救助金」！救助對象、條件一次看

賴清德只對支持者、罷團道歉沒誠意　藍營青年批：用選票敲醒民進黨

謝志偉接任駐歐盟代表、李淳8月離任　涉外人士低調證實

健走宣傳「核三延役投同意」　民眾黨：為台灣爭口氣

快訊／豪大雨來襲！阿里山公路68km巨石擋路　34K至88K道路封閉

4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞州資產管理中心專區熱鬧開打

劉雨柔產後14天「解放上空」！　不藏私授通乳秘技：奶量翻倍

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

更猛豪雨高峰一片紫報到！「致災強降雨」熱區曝　周末恐下波增強

信義夜店正妹女公關遭持刀割喉　5月報家暴求助難逃恐怖情人殺害

快訊／高雄桃源驚傳「一家5口墜谷」！搜救人員緊急出動

古久保談波賽樂「3保送算還可以」　球會亂跑打者難設定

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

黃文星開車目擊「警匪追逐過程」　緊追狂飆畫面曝光：太震撼

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

政治熱門新聞

王世堅反823罷免籲撤案　他嗆：不服從命令滾啦

開戰！王世堅送柯建銘一包衛生紙「自己去擦屁股」　嗆柯好自為之

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

他驚爆柯建銘早註冊「大罷免大成宮」商標！　申請日期、地址全曝光

外交部：即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦輸台

藍曾估罷免最慘3席　靠賴清德、青鳥成就0席

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

藍委不滿大罷免開票「誤植」　中選會：可依程序請新北市選委會更正

幕後／「柯建銘下台」各派系有想法　接班梯隊成賴清德難題

許淑華喊823「都投不同意」惹怒小草　傅崐萁滅火：公投投同意

北市扣除債務每人可拿1.1萬　許淑華籲蔣萬安：從善如流發現金

快訊／市犬棕棕遭送回收容所　林智堅道歉了：確實不夠周全與嚴謹

籲823罷免撤案！王世堅慘遭「大批青鳥出征」

賴清德「向所有支持者及民團深深致歉」　對大罷免結果：尊重接受

更多熱門

相關新聞

涉詐助理費案遭起訴　林岱樺赴廉政會說明：羅織罪名是檢調天職

涉詐助理費案遭起訴　林岱樺赴廉政會說明：羅織罪名是檢調天職

綠委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，並認定林等人涉詐領助理費1496餘萬。林岱樺今（30日）在律師陪同下前往民進黨廉政會說明，期間近2個小時。林岱樺受訪時表示，感謝廉政委員給她機會充分說明，確實在調查過程中，會覺得檢調有罪推論，起訴、羅織罪名是檢調天職，但有利證據多於不利證據，自己非常有信心證明清白。廉政會主委邱駿彥則坦言，部分還要查證，針對這個案子，已經有隨時開會的準備，只要有新的證據就趕快開會，不會等到一審判決才做出決定。

挺王世堅　最辣國文師：青鳥趕走中間選民

挺王世堅　最辣國文師：青鳥趕走中間選民

賴清德只對支持者、罷團道歉　藍營青年批沒誠意

賴清德只對支持者、罷團道歉　藍營青年批沒誠意

大罷免失利賴清德僅向罷團致歉　黃國昌：應向全體人民道歉

大罷免失利賴清德僅向罷團致歉　黃國昌：應向全體人民道歉

幕後／「柯建銘下台」各派系有想法　接班梯隊成賴清德難題

幕後／「柯建銘下台」各派系有想法　接班梯隊成賴清德難題

關鍵字：

王世堅賴清德大罷免民進黨青鳥

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

信義威秀停車場驚傳割喉案　女無呼吸心跳

快訊／沈玉琳助理晚間「手提塑膠袋」現身三總！

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

王世堅反823罷免籲撤案　他嗆：不服從命令滾啦

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面