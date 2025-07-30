籲823罷免撤案！王世堅慘遭「大批青鳥出征」　網挺：最後的良心

記者鄒鎮宇／綜合報導

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過。民進黨立委王世堅30日在中常會上呼籲賴清德，拜託823的罷團們將罷免案撤回，遭到綠營痛批。事後，大批青鳥也到王世堅的臉書出征。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



王世堅30日在會前受訪時表示，這是民進黨最困難的決定，已經挑戰在即，但大智慧、整體國家利益來看，希望這次823，總統能以國家領導人高度，站出來寧願得罪罷團好朋友們，也要拜託、感謝，為了國家團結，社會不應該再撕裂，請這幾個案的領銜人是不是能撤回，會後則說多數反對他的看法。

對該議題，賴清德則定調跟公民同行，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。我要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



對此，王義川在Threads嗆聲，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。「不服從命令的，滾啦！」

王義川開炮後，青鳥也跟上出征王世堅的臉書，「反對罷免不願幫忙，可以退出民進黨，不要為了自己要選台北市長，扯全黨後腿」、「罷免是公民發起的，憑什麼總統有權利叫罷團停止，你什麼都沒做就算了，只會扯後腿，閉嘴啦」、「看看高嘉瑜的下場吧，背骨的」、「我就不解為什麼賴清德不處理你跟高嘉瑜，如果未來還是不處理，賴清德不會是我的最好選擇」。

也有網友出面聲援王世堅，「堅哥加油」、「挺啦，你們憑什麼叫王世堅退，民進黨已變成退步黨了嗎」、「一堆人在靠北王世堅，但你可以隨便靠北的權利，有一部分就是他以前黨外時代努力爭取的。他身上還存在敢說真話的黨魂，捫心自問823那場大罷免戰下去真的好嗎？如果又輸了 對黨的士氣會有怎樣的影響？這些都是大家應該思考的」、「王世堅是民進黨真正的清流，最後的良心！心裡裝了國家，為王世堅讚」、「世堅，你是民進黨最後的良心」。