幕後／「柯建銘下台」各派系有想法　接班梯隊成賴清德難題

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

首波大罷免失利，民進黨內部掀起檢討風波，傳出八月底將人事異動，在黨秘書長林右昌率先請辭後，也有民代公開喊話，總統賴清德辭黨主席、內閣改組、黨團總召柯建銘下台。而各派系如湧言會、蘇系、正國會陸續表態「擁賴挺卓」，但不同派系聲明中，卻獨漏力挺柯建銘的聲音，黨內也不乏黨團改組聲浪。有黨內人士今（30日）透露，檢討上大家有不同意見，對於柯建銘辭去總召或退居幕後，各派系都有想法，但如何找到人扛起柯建銘「政治經驗」，考驗賴清德智慧。

大罷免檢討聲浪中，隸屬湧言會的新北市議員李宇翔昨在社群開第一槍，主張賴清德辭去黨主席、卓榮泰內閣總辭、黨團總召柯建銘辭不分區立委，引起討論。湧言會昨就發出聲明表示，全體黨公職應共同檢討，賴清德、卓榮泰率領執政團隊面對內外挑戰，台灣仍能穩定前行，湧言會決議，全體將與賴總統、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家。

除湧言會外，蘇系、正國會也陸續表態「擁賴挺卓」，但在李宇翔最初點名的3個人中，細究各派系聲明，都獨漏黨團總召柯建銘。

黨團幹事長吳思瑤昨日受訪時就坦言，現在讓子彈亂飛一段期間，甚至可能拿大砲亂轟，執政團隊要沉著應變、虛心檢討，一定有砲火但要挺住。立委鍾佳濱則表示，如何重新開啟經過討論、溝通，這會是重點，未來人事是否調整，都是可能的答案。綠委們語帶保留，而黨內「烏鴉」王世堅則是直接公開表態，要柯建銘知所進退、別再戀棧。

耐人尋味的是，前些日子有黨政高層透露，普發現金議題上，府院原本有意在國民黨、民眾黨團版本中擇一支持，但遭柯建銘「大力反對」。

雖此事遭到民進黨團公開駁斥，柯建銘本人也否認，但此時風聲鶴唳、派系間都還在觀望態度，有黨政高層釋出此消息，不無意在測風向。

有黨內人士透露，從各派系的聲明以及吳思瑤的談話，就代表對於柯建銘應辭去總召一職或至少退居幕後，各派系有一定共識。議事攻防上，柯總召確實有獨到、老練之處，但現在全面對抗，席次就是比較少，看不出有什麼運籌帷幄可言，大罷免一度風光，前線作戰還要帶著柯總召的仇恨值「負重前行」，如今兵敗如山倒，說不用負起政治責任難以服眾。

甚至有民代建議，如果在726前，柯建銘能喊出「大罷免大成功大退休」，也許又是一番光景，現在就看賴清德如何顧全柯總召的面子，有智慧地處理這件事情。

在大罷免議題上，不得不承認柯建銘政治眼光依舊狠辣，即便因為頻頻失言一度被「冷凍」，柯建銘仍在外界、黨內同仁都不看好情況下，一度創造出31：0的氣勢，府院黨雖不時有人力勸柯建銘「休息」，但形勢比人強，能勸得動的人並不多，原本多數看衰的民代，也只能苦笑承認柯總召「先知」。

如今大罷免大失敗，柯建銘更被千夫所指，有綠營人士就坦言，柯總召私下的判斷或許精準正確，但實在太常失言，老是把好事講出壞事的本事，加分的事「糊掉」、扣分的事被放大，也許真的該大休息了。

但現在誰要扛？應該說這時候誰願意扛？有不願具名綠委坦言，要負責請辭很容易，但誰願意接手？這位置笑罵由人，就是在消耗政治陰德值，若觀察黨中央的定調，比較像維持原狀或是退居幕後，柯建銘總召確實失言不斷、不適合站上檯面，但要找到一個熟稔議事規則、有本事統合黨內聲音又願意不計毀譽跟在野折衝的人，不是嘴巴罵罵就有。也有綠營人士直言，柯總召年紀也有了，如果中生代還不願扛起來，乾脆收掉算了。