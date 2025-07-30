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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺王世堅「撤銷823罷免」　最辣國文師：激進青鳥趕走中間選民

▲▼最辣國文老師公開「反對一夫一妻制」：希望身而為人能擁有更多自由。（圖／翻攝mqueenta　IG）

▲最辣國文老師Q塔。（圖／翻攝mqueenta IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有「最辣國文老師」之稱的網紅Q塔（Queenta），過去力挺前總統蔡英文，被視為「小英戰隊」，但近日卻反對大罷免，無法支持總統賴清德。對此，她今日在臉書發文，公開支持台北市議員王世堅，呼籲民進黨撤銷8月23日的大罷免計畫。

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過。民進黨立委王世堅30日在常會呼籲賴清德，應該去拜託823的罷團們將罷免案撤回，但除王世堅外，其他常委多持反對意見。其中，民進黨立委王義川更嗆，「不服從命令的，滾啦！」

▲▼民進黨今日召開例行中常會，中常委王世堅帶一包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，希望他自己好好擦擦大罷免的屁股。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨中常委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

對此，Q塔表示，7月26日的罷免投票未成功罷免任何一席，結果「難看至極」，認為再繼續推動只會浪費時間與資源。同時，民進黨需要好好檢討從過去的817萬票支持到如今「盡失民心」的原因。

她表示自己早已預見大罷免的失敗，並曾善意提醒，但卻遭到青鳥批評，「也是你們的激進、霸道讓中間選民決定選另一邊站了」。

Q塔在貼文中呼籲民進黨認輸並反省，並指若不改變傲慢態度，只會繼續失去民心。她強調未來仍有更多選舉，若不想台灣落入藍白紅陣營手中，民進黨必須正視被討厭的原因，「麻煩先把你們的眼睛從頭頂上拿下來、把傲氣收起來」，「否則就繼續看徐巧芯翹屁股，然後你們在同溫層裡高潮吧。」

▼Q塔聲援王世堅。（圖／翻攝mqueenta IG）

▲▼最美前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？（圖／翻攝mqueenta IG）

▲▼這！就是美女／Q塔。（圖／Q塔授權提供）

▲▼這！就是美女／Q塔。（圖／Q塔授權提供）▲▼這！就是美女／Q塔。（圖／Q塔授權提供）

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