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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德只對支持者、罷團道歉沒誠意　藍營青年批：用選票敲醒民進黨

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票在26日結束，面對罷免方慘敗，民進黨主席、總統賴清德今（30日）在中常會向投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。對此，國民黨前青年團總團長何元楷說，「賴清德只和支持者、罷團道歉，說白了一點誠意都沒有」，2026年、2028年用選票給民進黨一個教訓，才能敲醒民進黨。

何元楷說，賴清德只對他的支持者和罷團道歉，也只是想安撫、穩固民進黨的基本盤而已，「但事實上，賴清德應該要跟全台灣人民道歉」。因為這場大罷免，造成台灣多少對立、仇恨，撕裂台灣社會的和諧，讓台灣內部不斷內耗，甚至是傷害台灣人的團結，傷害台灣的民主。

何元楷提到，賴清德甚至親口說出要「打掉雜質」；柯建銘親口說出「不罷免非台灣人」，這種話就是在撕裂台灣，製造族群對立。

「賴清德只和支持者、罷團道歉，說白了一點誠意都沒有。」何元楷認為，如果賴清德真的有誠意，真的知錯，應該要向所有台灣人道歉才對。

何元楷說，看到賴清德如此沒有誠意，相信台灣人也沒辦法接受。呼籲大家在2026年，用選票給民進黨一個教訓；2028年，用選票下架賴清德。必須要這樣，才能敲醒民進黨。

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