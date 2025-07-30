涉詐助理費案遭起訴　林岱樺赴廉政會說明：羅織罪名是檢調天職

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，並認定林等人涉詐領助理費1496餘萬。林岱樺今（30日）在律師陪同下前往民進黨廉政會說明，期間近2個小時。林岱樺受訪時表示，感謝廉政委員給她機會充分說明，確實在調查過程中，會覺得檢調有罪推論，起訴、羅織罪名是檢調天職，但有利證據多於不利證據，自己非常有信心證明清白。廉政會主委邱駿彥則坦言，部分還要查證，針對這個案子，已經有隨時開會的準備，只要有新的證據就趕快開會，不會等到一審判決才做出決定。

林岱樺表示，今天非常感謝廉政會讓她有充分說明機會，有三點：第一、針對助理費跟加班費並非報載基金會，這部分沒有被起訴，助理費有兩個人，一個人已經往生，閱卷後發現筆錄有重大瑕疵，還有一位是弟妹，有多位證人證明她實質從事助理工作。另外，加班費部分，五位助理都在第一時間說明有超額加班事實，自己非常有信心，未來在法院證明清白，感謝廉政委員給她機會充分說明。

至於廉政會處分部分，是否涉及停權？林岱樺表示，自己跟大家一樣期待這個結果，也不對假設問題回應。廉政委員提問部分，林指出，他們都在專業上提問，讓她有充分說明機會、釐清案情，這對她來講都是未來法院攻防重點，今天也因此開久了一點。

有媒體追問，是否覺得冤枉？林岱樺坦言，確實在調查過程中，會覺得檢調有罪推論，起訴、羅織罪名是檢調天職，但有利證據多於不利證據，自己非常有信心證明清白，感謝廉政委員給予說明機會。至於是否覺得跟高雄市長初選有關？林回應，今天完全就案情說明、回答各位委員提問。

對於整起案情，廉政會主委邱駿彥會後受訪時坦言，林岱樺案今天無法做成決議，檢察官起訴最大的重點是詐領助理費部分，檢察官不相信林岱樺真實雇用助理、覺得是人頭，這部分廉政會還要查證，究竟這些助理是不是真實雇用？今天請林岱樺再提供比較詳細資料，所以還沒有決議。

邱駿彥表示，下一次要看她提供的資料何時過來，法院也已經在準備程序，針對這個案子，已經有隨時開會的準備，只要有新的證據就趕快開會。至於是否影響高雄市長初選？邱直言，廉政委員會不考慮這些，完全依照廉政條例的權限，該怎麼處理就怎麼處理，不考慮初選。廉政會處理事情不會受到這個影響，否則處理起來也不夠公正。

至於處理期程，邱駿彥表示，不會等到一審，現在立法院又無限延會，等到調查林岱樺可能要明年了，所以不會等到一審判決才做出決定，現在還要看她提的證據，到底她聘用的是不是真的助理？還是人頭？如果到時候真的跟初選衝突，那也不是廉政會考量的。

▼廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）