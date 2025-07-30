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大罷免失利賴清德僅向罷團致歉　黃國昌：應向全體人民道歉

▲民眾黨發起核三延役健走活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發起核三延役健走活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票在26日結束，面對罷免方慘敗，民進黨主席、總統賴清德今（30日）在中常會向投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。對此，民眾黨主席黃國昌說，賴清德應該道歉的對象是台灣社會、全體台灣人民，「民進黨大惡罷對台灣所造成的撕裂、傷痕，賴清德主席應道歉的對象是全體台灣人民」。

黃國昌表示，目前還沒看到賴清德的說法，但若真如媒體轉述，「我必須要說，賴清德總統把你自己做小了」；他認為，賴清德應該道歉的對象是台灣社會、全體台灣人民，「民進黨大惡罷對台灣所造成的撕裂、傷痕，賴清德主席應道歉的對象是全體台灣人民」。

至於8月23日的第二波罷免投票以及重啟核三公投，黃國昌說，請容他再說明一次，726的大惡罷是毫無意義、無差別的攻擊在野黨立委，造成台灣自由民主憲政秩序的傷害，823民眾黨的核三延役公投，是發揮人民作主精神，這也是非常重要黨外傳統，「當民進黨聽不進民意時，要用更大民意，讓賴清德聽清楚」。

黃國昌說，希望民進黨政府好好正視台灣能源政策，以及過去民進黨錯誤的決策對台灣所造成的傷害。

至於823重啟核三公投、罷免投票，要怎麼宣傳避免投錯？黃國昌說，726大惡罷、823是小惡罷，「小惡罷不同意，核三延役我同意，一個對人、一個對事」，民眾黨對台灣公民社會的智慧是非常有信心，台灣人民歷經這麼久民主程序洗禮，相信可分辨出來。

黃國昌指出，過去大家還記得的話，也有選舉跟公投一起舉辦的例子，民眾黨在宣傳上會盡全體黨公職、支持者的力量，希望大家都能出來投票，「這票是為了能源穩定、安全，為了下一代能呼吸新鮮空氣，也是為了下一代能健康長大的一票」。

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