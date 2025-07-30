海嘯還沒到！颱風竹節草搶先登陸上海奉賢　已轉移安置28.8萬人

▲竹節草颱風登陸上海。（圖／翻攝上海天氣）

記者魏有德／綜合報導

堪察加半島今（30）早發生規模8.8強震，引起太平洋海嘯警報，使得沿岸各國均提高警戒，日本更是要求沿海民眾儘速撤離。同樣處在太平洋沿岸的大陸沿海省份，包括浙江舟山、上海預計在傍晚18時至19時受到海嘯衝擊，不過，在海嘯尚未抵達之際，颱風竹節草已經先一步登陸上海奉賢，帶來局部強風及雨勢。

▲陸發出海嘯警報，預估今晚7時抵達上海。（圖／翻攝微博）

《央視》報導，29日，上海啟動防汛防台Ⅲ級響應後，住建部門對全市4628個房建、市政（非交通類）工地全部實施停工措施，對重點區域的1100餘個建築工地組織施工人員避險轉移。從昨晚到今天（30日）上午10時，已轉移安置28.28萬人。

第8號颱風「竹節草」（熱帶風暴級）中心已於16時40分前後在上海奉賢區沿海再次登陸，登陸時，中心附近最大風力有9級（23米／秒），中心最低氣壓為978百帕，成為1949年後，登陸上海的第13個颱風。

竹節草颱風登陸時，上海閔行、金山等地區風雨逐漸變小，浦東臨港地區甚至出現太陽，上海中南部地區處於颱風眼區內，一片風平浪靜，南部幾個區的氣壓值快速降低中，而在颱風雲牆範圍內的崇明、寶山、嘉定、青浦等區仍有風雨。

至於太平洋海嘯對上海的影響，大陸自然資源部海嘯預警中心消息指，預計影響持續時間為2至3小時，上海沿江沿海19時至22時正處於落潮期，雖受海嘯波和颱風「竹節草」雙重影響，但各岸段代表潮位站均不會超過警戒潮位值，防汛部門將密切跟蹤監測、嚴陣以待。