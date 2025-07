▲外交部。(圖/記者詹詠淇攝)

記者詹詠淇/台北報導

教廷愛德服務部(Dicastery for the Service of Charity)近期透過教廷駐台大使館捐贈台灣主教團5萬美元,對我國受丹娜絲颱風影響的災民表達慰問並協助重建。對此,外交部今(30日)代表政府與全體國人表達誠摯感謝。

外交部表示,教宗良十四世(Pope Leo XIV)於今(2025)年7月16日為台灣風災災民祈禱,並指示教廷愛德服務部提供實質協助。上述捐助具體展現教宗落實天主關懷和憐憫的精神。

外交部期盼,台梵雙方在既有的友好基礎上,持續深化在人道關懷領域的各項合作,並促進基於共同理念的長久邦誼。