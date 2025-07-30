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快訊／蘇澳觀測到9公分海嘯波　氣象署：警報尚未解除

▲▼堪察加半島發生規模8.7強震。（圖／氣象署提供）

▲堪察加半島發生規模8.8強震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

俄羅斯堪察加半島東部外海在台灣時間上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署最新觀測結果，在宜蘭蘇澳觀測到9公分海嘯波，台東蘭嶼、成功及高雄有約1至2公分，太平洋海嘯中心仍將台灣列在海嘯警戒區域，將結合觀測結果決定何時解除海嘯警報。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，台灣東部因為板塊擠壓都是懸崖峭壁，不容易造成海嘯堆高，西南部及東北部海床地形由深到淺容易堆高形成海嘯，主要像是在海水浴場、港口及出海口等，1867年基隆就曾有海嘯紀錄，西南部也曾有海嘯紀錄。

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吳健富指出，海嘯波今天抵達台灣最慢的時間點為下午1時45分，根據觀測結果，花蓮潮位站波高接近0，台東蘭嶼及成功約1至2公分，蘇澳則有接近9公分，高雄1至2公分，東港1公分，小琉球接近0公分，全部都不高於10公分。

吳健富表示，太平洋海嘯中心下午3時27分指出，台灣仍在海嘯警戒區域，氣象署會結合觀測結果決定何時解除海嘯警報。

吳健富指出，氣象署在早上11時40分針對6個沿海發布國家級警報跟海嘯警報，山區及都會區沒收到是因為離警戒區較遠，屬正常現象。

他也說，海嘯波形成大部分是因為大規模地震，且位於淺海位置，造成海水抖動往四面八方傳遞，海床愈深速度越快，由深到淺的變化就會堆高形成海嘯。

他說明，海床深度達5000公尺的速度為每小時800公里，等同於噴射機；深度500公尺的速度約每小時250公里，相似於新幹線；深度100公尺的速度為每小時100公里，相當於高速公路汽車；深度10公尺的時速約36公里，等同於短跑選手。

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