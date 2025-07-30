電車停駛！鎌倉旅遊收警報　一群人「爬山到高處」避難畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

日本氣象廳針對北海道至和歌山縣太平洋沿岸發布海嘯警報，北海道、岩手縣、青森縣陸續觀測到40到60公分高的海嘯抵達。一名在日本旅遊的台灣網友表示，搭車前往鎌倉高校，途中收到海嘯警報，車上的人全被叫下車，在工作人員發放災難避難手冊，並帶著一群人爬山去高處避難，現場還有民眾中暑昏倒。

台灣網友「＠hsing_0821」在Threads發文，一早搭列車要去鎌倉高校前拍照，結果遇到俄羅斯8.8強震，波及太平洋廣泛地區，日本、美國夏威夷均發出疏散警報。原PO也收到警報，「位於沿海地區的人，請立刻轉移到高地等安全場所避難」。

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▲▼原PO到鎌倉旅遊遇到海嘯警報。（圖／網友@hsing_0821 授權轉載）



原PO指出，警報發出後，電車服務全面停駛，工作人員立刻將所有乘客叫下車，發給每個人一本災難避難手冊，接著一群人頂著高溫爬山往高處避難，「有人中暑暈倒，救護車大概過了半小時來。」

貼文曝光，許多網友對於日本的快速應對大讚，「日本的防災意識真的很值得學習」、「反應好快，真不愧是防災觀念高的日本，太貼心了還有手冊拿」、「平日防災準備得很充分欸，才有辦法立刻發出手冊，還有人員引導」、「日本真的會把避難做得很徹底」、「感受一下日本面對災害的態度和預防，這比拍電車還珍貴的旅行經歷，祝福大家平安並且健康」。

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《日本放送協會》，日本北海道根室市花咲地區30日上午10時30分（台灣時間上午9時30分）已經觀測到第一波海嘯抵達海岸，高度達30公分。而位於北海道東側較南端的廣尾町十勝港，則是於上午10時51分觀測到40公分海嘯抵達。目前其他觀測站則正在監控潮汐水位是否發生變化。

日本首相石破茂表示，「政府所掌管的官邸危機管理中心，已於上午8時37分設置『情報聯絡室』，而在海嘯警報發布後改組為『官邸聯絡室』。預測第2、第3波的海嘯規模到達海岸時會更大。在此呼籲，直到警報解除以前，應該不得離開安全地點」，也呼籲居民應立刻疏散至高地或是避難中心。

本文獲網友「＠hsing_0821」授權引用。