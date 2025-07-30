搭船前往北海道　突收海嘯警報！他嚇「難道龍樹諒說中了？」

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強震，日本氣象廳也對北海道至和歌山太平洋沿岸發布海嘯警報，正搭船前往北海道的旅日達人林氏璧，在岩手外海收到海嘯警報嚇了一大跳，「全船廣播說，在航程中是安全的請安心」，讓他驚呼「馬上想到7月還沒過，難道龍樹諒說中了？」

旅日達人林氏璧在臉書發文，29日晚上搭船，從茨城縣大洗港到北海道苫小牧港，一早卻在岩手外海收到海嘯警報，「而且是用中文播報的，手機無訊號還是可收到電波的警報發送」，觀察船上的船客，大家都很但鎮定，後續聽到船上廣播「在航程中是安全的請安心」，是否照原計劃靠岸則要看後續情報。

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林氏璧直呼「馬上想到7月還沒過，難道龍樹諒說中了？」他透露，最初預測海嘯10點到達的北海道根室，可能高達3公尺，後來實際觀查僅30公分，不過可能還會有第二波、第三波，所以還是持續發佈海嘯警報中，希望一切平安。

對此，北海道大學名譽教授谷岡勇市郎指出，這次的海嘯可能與1952年同樣發生在堪察加半島的地震類似，海嘯分成兩波來襲，因此呼籲民眾不可大意，事實上，這類海嘯雖然震央遠離日本，但仍可能對日本沿海地區造成威脅。

日本漫畫家龍樹諒新作《我所看見的未來》提到她2021年7月5日所夢到的預知夢，包含日本與菲律賓間的海底破裂（噴發）、引發超過日本311強震3倍規模的巨大海嘯侵襲太平洋沿岸國家等，時間落在2025年7月。