海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加外海30日上午發生規模8.8強震，海嘯襲擊薩哈林州（Sakhalin Oblast）人口約2000人的北庫里爾斯克鎮。當地官員證實，第一波海嘯已於當日上午襲擊沿岸區域，部分市區與漁業設施遭到淹沒，相關空拍畫面也隨後曝光。

▲此次災害已導致整座城市與當地主要漁業工廠Alaid部分淹水。（圖／達志影像／美聯社）



根據《塔斯社》報導，薩哈林州州長利馬倫科（Valery Limarenko）透過Telegram表示，「第一波海嘯已衝擊北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）沿岸，居民目前仍在高地避難，等待確認是否還有後續浪潮威脅。」

▲▼8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／路透）



根據俄羅斯緊急情況部（МЧС）通報，此次災害已導致整座城市與當地主要漁業工廠Alaid部分淹水。俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）地球物理研究部門表示，這是堪察加地區自1952年來遭遇的最強地震。俄方也警告，未來數週可能還會出現規模7.5的餘震。

官方也公布了北庫里爾斯克鎮的無人機空拍畫面，可見水位淹沒街道，港區設施一片狼藉。該單位指出，第一波海嘯雖未造成嚴重破壞，但第三波浪潮威力最強，將數艘漁船沖離原位，甚至漂入海峽。

路透社提到，負責因應緊急狀況的地方官員勒貝迪夫（Sergei Lebedev）說，堪察加部分地區記錄到浪高達3、4公尺的海嘯，呼籲民眾遠離海岸線。