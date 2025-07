快訊／俄羅斯「幼兒園半塌」！8.7強震災情曝　超市天花板掉落

▲俄羅斯一棟整修中的幼兒園半倒塌。(圖/EAOMedia )

記者王佩翊/編譯

俄羅斯堪察加半島外海30日上午發生規模8.7地震,最大震度7.5級,隨後又接連發生多起地震,並發布海嘯警報。如今第一線災情畫面也曝光,一棟幼兒園因不堪強震,外牆嚴重倒塌,所幸事發時建築物內並沒有兒童。

美國地質調查局(USGS)觀測,俄羅斯30日上午7時24分發生規模8.7地震,震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克(Petropavlovsk-Kamchatsky)東南方131公里處外海,震源深度僅18.2公里。

根據EAOMedia報導,堪察加海嘯監測中心推估,這起發生在太平洋海域的地震,可能引發最高32公分的海嘯波浪,影響範圍包括阿留申區、烏斯季堪察加區及彼得羅巴甫洛夫斯克市。

不只俄方緊盯相關變化,日本氣象廳也同步對全國太平洋沿岸發布海嘯警報,美國海洋暨大氣總署同樣示警,地震後恐有海嘯生成風險。

Some structural damage already reported in Petropavlovsk-Kamchatsky. https://t.co/CaCnM6QydN pic.twitter.com/JQcf6chwO9