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快訊／俄羅斯「幼兒園半塌」！8.7強震災情曝　超市天花板掉落

▲▼快訊／俄羅斯8.7強震災情曝光！幼兒園半塌。（圖／eaomedia）

▲俄羅斯一棟整修中的幼兒園半倒塌。（圖／EAOMedia ）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯堪察加半島外海30日上午發生規模8.7地震，最大震度7.5級，隨後又接連發生多起地震，並發布海嘯警報。如今第一線災情畫面也曝光，一棟幼兒園因不堪強震，外牆嚴重倒塌，所幸事發時建築物內並沒有兒童。

美國地質調查局（USGS）觀測，俄羅斯30日上午7時24分發生規模8.7地震，震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南方131公里處外海，震源深度僅18.2公里。

根據EAOMedia報導，堪察加海嘯監測中心推估，這起發生在太平洋海域的地震，可能引發最高32公分的海嘯波浪，影響範圍包括阿留申區、烏斯季堪察加區及彼得羅巴甫洛夫斯克市。

不只俄方緊盯相關變化，日本氣象廳也同步對全國太平洋沿岸發布海嘯警報，美國海洋暨大氣總署同樣示警，地震後恐有海嘯生成風險。

鄰近震央的彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky），當地一間幼兒園在地震中部分外牆坍塌，所幸該建築目前正在進行整修，園內並無孩童，因此無人員傷亡。截至目前，官方尚未接獲重大損毀或傷亡通報，救難單位仍持續檢查建築結構是否受損。

社群媒體上也湧現大量災後畫面，不少民眾上傳影片，顯示停放的汽車左右搖晃、警報聲四起，商辦大樓與賣場的工作人員紛紛逃到戶外避難，店內商品從貨架落下，現場一度相當混亂。有民眾形容，「真的太晃了，整間房子都在抖」。

受到驚嚇的居民在社群中熱烈討論，不少人來不及穿好衣服就抱著小孩、寵物衝出家門，也有居民拍下家中家具劇烈晃動、碗盤在櫥櫃裡互相碰撞的畫面。有些商場內的商品甚至整排跌落，讓不少人感到相當不安，超市的天花板更是被強震震到掉落。

震後交通也瞬間癱瘓，許多民眾選擇開車離開市區或前往郊區的度假別墅避難，也有人乾脆躲在車裡等待是否有後續餘震。不少路段出現車陣回堵，市區一度陷入短暫的交通混亂。

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