快訊／日氣象廳：北海道－和歌山沿岸17地「立刻逃難」

▲日本氣象廳對17個沿岸地區發布海嘯警報，要求民眾立刻避難。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強震，日本氣象廳召開緊急記者會，對沿岸17個地區發布海嘯警報，同時呼籲在海嘯警報發布地區的民眾務必「立刻避難」，離開沿岸與河岸地區。而日本雅虎首頁的頭條標題更是大大地寫著「北海道至和歌山發布海嘯警報，快逃」（北海道〜和歌山に津波警報 逃げて）。

根據日本氣象廳觀測，堪察加半島外海地震導致北海道出現震度2的搖晃，此外從北海道一路到九州大範圍地區也觀測得震度1的搖晃。

目前，氣象廳已針對北海道一路延伸至和歌山縣的太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報，並要求該地區沿岸居民應立刻避難。

氣象廳表示，北海道太平洋沿岸東部、中部已確認第一波海嘯到達，北海道太平洋沿岸西部則推測正在到達中。東北地區青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣皆推測正處於海嘯到達狀態。

關東地區的茨城縣、千葉縣九十九里與外房地區、千葉縣內房、相模灣、伊豆諸島與三浦半島一帶亦推測海嘯正在抵達。小笠原諸島預計30日11時30分出現海嘯。中部與東海地區如靜岡縣、愛知縣外海、三重縣南部以及和歌山縣則同樣預測會在30日11時30分迎來海嘯。

氣象廳也呼籲沿岸居民提高警覺，迅速遠離海岸與河口地區，確保人身安全。

氣象廳原先在地震後先發布「海嘯注意報」，但到了上午9時40分，隨著數據精修，警報等級升級，地震實際規模從起初推定的8.0上修至8.8，認為可能引發更高的海嘯，因此提高警戒等級。

其實就在20日，堪察加半島附近也曾發生規模7.4的強震。至於這兩起地震是否屬於同一系列地震活動，目前尚無法確定。

氣象廳也提醒，若地震發生在非日本的海外，可能引發的海嘯將持續較長時間。曾有過海嘯警報發布後，需超過一天時間才解除的案例，因此這次也不排除警報會持續半天甚至一整天。呼籲民眾切勿掉以輕心，在警報解除前都應持續保持避難狀態。