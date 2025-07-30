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俄國海嘯將影響台灣　氣象署曝成因：2地不排除上升至警報

▲▼堪察加半島發生規模8.7強震。（圖／氣象署提供）

▲堪察加半島發生規模8.8強震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

俄羅斯堪察加半島東部外海在台灣時間上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署發布最新海嘯警訊。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，地震本身對台灣不會有連帶影響，但稍早已經發布海嘯警訊，接下來東南部、西南部也不排除進一步發布海嘯警報，提醒沿海民眾要留意。

吳健富指出，此地震成因為太平洋板塊跟北美板塊活動，堪察加半島東部外海有很多島弧、火山及海溝，由於海溝長度較長，因此能醞釀較大地震，過去也曾在1952年發生規模9.0地震，此次地震根據美國地質調查所資訊，規模已上調為8.8。

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吳健富說明，台灣對於遠地地震及海嘯主要都是根據太平洋海嘯中心及美國地質調查所提供資訊，若海嘯波到達台灣時間在6小時以上就會發布「海嘯消息」；若在3到6小時到達台灣，且波高大於一級海嘯波（0.3公尺）就會發布「海嘯警訊」；若在3小時內到達台灣，且波高達0.3公尺，就會發布「海嘯警報」。

▲▼氣象署發布海嘯訊息。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署地震測報中心主任吳健富說明海嘯警訊。（圖／氣象署直播）

▲▼氣象署地震測報中心主任吳健富說明海嘯警訊。（圖／氣象署直播）

吳健富指出，目前預估台灣東南部及西南部沿海將有0.3到1公尺的海嘯波，所以稍早已發布海嘯警訊，後續會持續接收最新訊息，若抵達時間在3小時內，也將進一步發布海嘯警報。

吳健富表示，海嘯波跑的速度是依照海水深度，東南部及西南部因海水較深，波跑得速度較快，海嘯抵達時間會比北部早到，此外，西南沿海都是平緩區域、東南部有出海口，因此有堆高效果，海嘯高度會較高。

他表示，去年0403地震因距離台灣較近，深度在35公里內，因此有發布海嘯警報；過去東加火山及日本地震引發的海嘯波高不到0.3公尺，就是發布海嘯消息，這幾年很少數有提升到警訊等級，若接下來有達到警報等級，沿海民眾就要留意。

▲▼氣象署地震測報中心主任吳健富說明海嘯警訊。（圖／氣象署直播）

▲▼氣象署地震測報中心主任吳健富說明海嘯警訊。（圖／氣象署直播）

▲▼氣象署地震測報中心主任吳健富說明海嘯警訊。（圖／氣象署直播）

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