快訊／北海道40cm海嘯抵達畫面曝　石破茂喊話：立刻前往高地避難

▲日本北海道根室市根室半島30日上午觀測到海嘯。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯堪察加半島東方外海今（30）日上午發生規模8.8強震，隨後發生多起餘震，且引發海嘯。對此，日本氣象廳緊急針對北海道至和歌山縣太平洋沿岸發布海嘯警報。稍早，北海道根室市已經觀測到高達30公分的海嘯抵達，至於廣尾町則觀測到40公分海嘯抵達。日本首相石破茂則呼籲居民，應立刻前往高地或安全場所避難。

根據《日本放送協會》，日本北海道根室市花咲地區30日上午10時30分（台灣時間上午9時30分）已經觀測到第一波海嘯抵達海岸，高度達30公分。而位於北海道東側較南端的廣尾町十勝港，則是於上午10時51分觀測到40公分海嘯抵達。目前其他觀測站則正在監控潮汐水位是否發生變化。

至於位於本州的岩手縣大船渡港，也有30公分高的海嘯抵達。

對此，日本首相石破茂於上午10時20分在總理大臣官邸向記者表示，「今天上午8時25分，在俄羅斯堪察加半島半島附近發生規模8.7（已上修至8.8）的地震，因此緊急針對北海道至和歌山縣太平沿岸發布海嘯警報，預測海嘯高度將達3公尺。」

▼北海道根室市居民前往高處避難。

石破茂表示，「政府所掌管的官邸危機管理中心，已於上午8時37分設置『情報聯絡室』，而在海嘯警報發布後改組為『官邸聯絡室』。預測第2、第3波的海嘯規模到達海岸時會更大。在此呼籲，直到警報解除以前，應該不得離開安全地點。」

針對海嘯警報發布的地區，石破茂也呼籲居民應立刻疏散至高地或是避難中心。

另外，東京電力公司已於上午8時51分，針對福島第一核電廠內工作的員工，下達緊急避難指令。