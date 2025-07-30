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納坦雅胡：若哈瑪斯不同意停火　考慮「佔領加薩部分領土」

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以哈戰火延燒超過9個月之際，國際社會針對加薩人道危機持續關注，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻被爆正考慮「吞併加薩部分領土」作為應對方案，若哈瑪斯（Hamas）拒絕接受停火計畫，這項構想恐將成真。

根據美國ABC引述兩名知情人士報導指出，納坦雅胡目前正在評估一項計畫，內容涉及將加薩地區部分領土（annex territories in Gaza）納入以色列控制範圍，作為對哈瑪斯持續拒絕停火的回應。消息人士直言，「這只是多個選項之一。」

這項消息曝光之際，正值多方談判陷入僵局。美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）日前已宣布，將提前結束在卡達杜哈的停火協商，並撤回美方談判團隊。他直言哈瑪斯「沒有展現誠意」，還批評其缺乏協調性。

納坦雅胡隨後也公開表示，正與美方研擬其他方案，以爭取人質安全返家、終結哈瑪斯的統治，「魏科夫說得對，哈瑪斯才是協議破局的障礙。」

▲▼加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有超過5萬6000人死亡。（圖／路透

▲加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有超過6萬人死亡。（圖／路透）

哈瑪斯方面則在27日發出聲明，反控魏科夫與以色列是在惡意談判，並認為在目前的條件下無法繼續協商。哈瑪斯表示，在最近一輪談判中，雙方其實已取得明顯進展，尤其在撤軍、囚犯釋放與援助進入等議題上。

哈瑪斯指出，「但我們後來發現，以方突然退出談判，而美國總統派來的特使魏科夫竟然也與他們同調。我們在此明確聲明：在封鎖、屠殺與加薩兒童婦女民眾正遭受飢餓的情況下，沒有繼續談判的意義。」

面對英、法相繼宣布將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦為獨立國家，納坦雅胡反擊稱，這等同於「獎勵恐怖主義」，並警告「今天在以色列邊境建立一個聖戰國，明天就會威脅英國。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也對承認巴勒斯坦國表達反對，「這個魯莽的決定只會替哈瑪斯宣傳，讓和平進程倒退。這是對去年10月7日受害者的一記耳光。」。

目前以色列官方尚未說明「吞併計畫」的具體細節，但若該構想付諸實行，勢必引發更激烈的國際爭議，也恐讓原本搖搖欲墜的停火談判再度破裂。

根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部統計，自去年10月7日以來，已有超過6萬名巴勒斯坦人喪生，傷者超過14萬。國際社會普遍呼籲雙方盡快恢復協商，避免人道災難進一步擴大。

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