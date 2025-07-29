綁樹淋尿餵無人機！俄軍逃兵淪活人獻祭　「巴巴雅嘎」成驚悚詛咒

▲俄國逃兵遭上級長官綁樹、淋尿凌虐。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯軍中近期頻傳以極端手段嚴懲逃兵，包括將士兵綁在樹上任由烏克蘭無人機攻擊，或是關進金屬桶內侮辱凌虐，相關影像在社群媒體流傳。分析指出，這些作法旨在震懾其他士兵勿輕言逃離戰場，反映出俄軍內部紀律崩壞、士氣低落與嚴重人道問題。

根據美媒《CNN》，一段來自戰場的無線電竊聽內容顯示，一名俄軍指揮官明確下令將一名試圖逃跑的士兵「藏起來」後綁在樹上，以懲處其逃兵行為。畫面顯示，該名士兵遭綁後神情驚恐，據稱他來自俄羅斯烏拉山東側的城市卡緬斯克（Kamensk-Uralsky），因被烏軍無人機驚嚇而擅離職守，卻遭同袍射傷後再被綁樹示眾。

烏克蘭無人機部隊指揮官指出，其實這類情況並非偶發，烏軍透過無人機拍攝和無線電監聽時多次發現類似懲罰行為。俄軍甚至將烏軍大型無人機稱為「巴巴雅嘎」（Baba Yaga），這是源自於斯拉夫民間傳說中的恐怖女巫，認為它「飛來就會殺光所有人」，在前線部隊中引發恐慌。

除了「綁樹餵無人機」外，社群平台還流傳多段虐待影片。例如，有人被綁在樹上、頭罩鐵桶後遭痛毆與淋尿羞辱。也有三名只穿內衣的男子被關入金屬桶內，遭拍攝者辱罵、餵食碎餅乾。甚至出現士兵腳綁繩索被軍車拖行的「旋轉木馬式」懲罰。

儘管俄國官方對逃兵問題避而不談，但Telegram頻道與家屬控訴影片透露軍中實況。一名自稱尤里・杜里亞金（Yuri Duryagin）的俄軍士兵拍片向總統普丁求助，他透露在烏克蘭東部頓內茨克作戰時，全連僅32人倖存，裝備劣質、缺乏彈藥，薪資更不足應發的五分之一。

杜里亞金更指控，長官掩蓋戰死者資訊，以此避免向戰死者家屬支付高額的撫卹金，甚至曾將拒絕上前線的士兵「推牆就地槍決」。

總部位於西班牙的俄國逃兵協助組織Get Lost創辦人斯維爾德林（Grigory Sverdlin）透露，自從全面入侵烏克蘭後的半年以來，已協助約1700人逃離俄軍，「許多士兵在僅接受1至3週基礎訓練後即被派遣前線，面對死傷無感的指揮體系，導致部隊普遍出現虛無情緒。」

斯維爾德林表示，俄軍士兵私下常說，「反正我們一週內都會死光，長官根本不在意。」

美國戰爭研究所（ISW）引述俄國國防部外洩的數據，估計俄軍逃兵人數可能達5萬人。西方政府與研究機構則推估，自2022年2月開戰以來，俄軍死傷總數已達百萬人，僅2025年即有約10萬名士兵死亡。

報導指出，依照俄羅斯法律，逃兵最高可被判處15年徒刑，但社群平台所流傳的影片卻顯示，地面部隊經常針對逃兵進行即時性的懲罰，為的就是要殺雞儆猴。