聯合國開會討論「巴勒斯坦建國」　馬克宏宣布：9月正式承認

▲法國與沙烏地阿拉伯在聯合國召開會議，推動承認巴勒斯坦的國家地位 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國與沙烏地阿拉伯在聯合國召開會議，推動承認巴勒斯坦（Palestine）的國家地位，旨在為加薩戰爭提出和平解決方案。消息指出，英國工黨政府也有意承認巴勒斯坦建國。

《衛報》報導，這場會議28日開始，並且為期3天。除了法國與沙烏地之外，還有另外16國與代表團共同主持，包括英國、歐盟與愛爾蘭。

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）強調，「唯有政治性的兩國解決方案，才能回應以色列人和巴勒斯坦人渴望和平安全生活的合理願望。沒有其他替代方案。」所謂「兩國解決方案」意指巴勒斯坦國與以色列共存的未來，但在2023年加薩戰爭爆發之後，幾乎完全停擺。

沙烏地外長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）透露，該國正尋求世界銀行批准，向加薩走廊與約旦河西岸轉移3億美元資金，應對當地嚴峻的人道主義危機。他堅稱巴勒斯坦人擁有合法權利，在1967年六日戰爭劃定的邊境內獨立建國，「這不僅是一種政治立場，也是堅定信念，那就是獨立的巴勒斯坦國，是該區域和平的真正關鍵。」

▲加薩走廊深陷人道主義危機。圖為當地民眾搬運救援物資。（圖／路透）



此前幾天，法國總統馬克宏宣布，將在9月正式承認巴勒斯坦政府，重振「兩國解決方案」相關和談，並稱這項決定有助於中東所有人的安全。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也面臨巨大壓力，被要求施壓以色列結束戰爭，並且承認巴勒斯坦國。消息人士透露，他本周將針對加薩危機召開緊急內閣會議，而在工黨領導下，英國正式承認巴勒斯坦建國，只是時間早晚的問題。

以色列總理納坦雅胡嚴厲批評，法國及沙國舉行的聯合國會議，根本無助於促成和平解決方案，馬克宏的決定只是「獎勵恐怖主義」，巴勒斯坦國還將成為「殲滅以色列的跳板」。美國國務院也批評，這場會議「缺乏成效且時機不當」。