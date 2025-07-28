高雄魯肉飯老店驚見肥鼠　死亡凝視嚇壞客人！衛生局今稽查開罰

記者許宥孺／高雄報導

有民眾到高雄苓雅夜市一間魯肉飯老店用餐，意外直擊「料理鼠王」出沒，趁店家不注意偷偷叼走食材，還與客人「死亡凝視」，客人嚇得直呼好噁心、吃不下去。衛生局今（28）日到店家進行稽查，業者坦承影片拍攝地點為店家無誤，衛生局將依《食安法》開罰。

▲用餐客人直擊老鼠出沒。（圖／翻攝自threads/baby__330888授權）



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網友在社群媒體threads分享一段影片，表示在高雄知名魯肉飯看見米奇妙妙屋，直呼「真的是吃不下去」。影片錄下，一隻肥碩的老鼠在地上四處爬動，並恰巧與攝影者四目相視，正在用餐的客人嚇壞，崩潰連喊「好噁心」。

衛生局表示，尚未接獲民眾具體陳情，今接獲反映後立即派員前往現場查察，業者表示未接獲消費者反映，但坦承影片所攝地點為該店面樣貌。

▲▼衛生局今日到魯肉飯店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局指出，根據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條規定，公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之防治措施，衛生局將依該辦法暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，對業者裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局現場另依「食品良好衛生規範準則」進行查察，業者已有投保產品責任險及委託合格業者病媒防治，現場未見老鼠等病媒蹤跡，不過作業場所未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。