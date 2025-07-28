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快訊／三元大火內部火調出爐　指向「多重系統異常與事件疊加」

▲▼三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三元能源科技公司14日清晨發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄的三元能源科技鋰電池工廠在14日清晨發生嚴重火警，不僅造成廠房坍塌，連同3名消防員在內，共有15人受傷。事隔2週，三元能源今（28）日曝光內部火災調查報告，將火災起因指向「多重系統異常與事件疊加」所致 ；至於是否是場內囤放的「21700」規格鋰電池熱失控，導致連鎖反應釀災，三元能源強調並非產品設計本身問題。

本月14日凌晨5點，高雄市消防局接獲報案指出，小港區三元能源廠房傳出火警，立即派遣人車火速到場搶救，正當消防員正準備佈水線攻入火場，卻驚見廠內濃煙驟變、竄出火花。消防員直覺不對，立刻高喊「撤退」，下一秒廠區內部隨即傳出巨響，隨著大門爆炸彈出，在場員工嚇得四處亂竄，有12人因跌倒受傷，另有3名消防員手部遭灼傷。

▲▼ 三元能源科技高雄廠區因火災爆炸，事發瞬間曝光。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

▲三元能源科技高雄廠區因火災爆炸，事發瞬間曝光。（圖／記者吳世龍翻攝）

事隔兩週後，三元能源今日公開調查進度，並向火調單位公布內部調查報告。三元能源表示，儘管火災導致現場各獨立之系統電腦硬碟及監控設備硬碟主機嚴重毀損，但仍比對閉路電視（CCTV）系統影像與現場勘查資料。

報告指出，初步判斷起火點為「化成半成品常溫靜置區」，該區域用於電池靜置熟化，環境溫度恆定控制在23±2°C，且並無任何電氣作業。初步研判，事故發生指向「多重系統異常與事件疊加」情況，包括不明高溫熱源流經靜置區引發電池噴發、設備自動消防系統未能即時有效啟動，以及後續電力中斷導致廠區消防系統失效。

▲三元能源場引發爆炸的元兇就是這顆鋰電池 。（圖／記者吳世龍攝）

▲消防局初步火調認為引發爆炸的元兇就是這顆鋰電池 。（圖／記者吳世龍攝）

由於先前消防局初步調查，懷疑爆炸源頭是廠區4樓挑高空間的半成品倉儲區，該處堆放近200萬顆「21700」規格鋰電池，疑似部分鋰電池不明原因受損，跟裡頭的化學物品產生作用，進而連鎖熱失控進而發生爆炸。由於鋰電池火勢極難控制，導致滅火過程不斷復燃，消防人員不得不連續灌水降溫，直至15日上午7時46分才宣布明火撲滅，但仍持續灌水2日，直至火場完全冷卻才撤離。

三元能源科技則對此強調，公司生產的21700電池芯專為高階動力應用設計，其終端產品如商用無人機及航太科研載具，對安全性要求極為嚴苛。從產品設計源頭即植入多重內建安全機制，並已通過多項嚴格的國際標準認證，包含UN38.3、UL1642、IEC62133、GB31241、BSMI、JIS62133 等，更取得優於同業的 AS9100 及 IATF16949 生產品質認證。這些充分證明三元能源科技的產品在安全設計上符合最高標準，「本次三元廠火災事故並非產品設計本身的問題」。

▲▼三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三元能源科技公司今日公布內部火災調查報告。（圖／記者許宥孺翻攝）

三元能源表示，目前部分關鍵證物如化成設備主機，因位於火場核心區，仍待主管機關同意才能進入現場清理與專業復原。這些資料對於最終判讀與確認事故原因至關重要，本公司將持續全力配合火調及檢警調查，提供一切所需資訊。此外，本公司已正式委請外部消防安全專家加入內部調查團隊，不僅協助釐清事故原因，也將共同檢視並確保廠區優化方向的正確性。

由於三元能源緊鄰小港住宅區，事故發生後造成居民不小驚嚇，住家更是經常聞到疑似戴奧辛味道。三元能源表示，有7成員工來自高雄，其中21%更是小港人，但公司長期未能與社區建立良好互動，尤其火災發生後未能第一時間妥善通知周邊社區，對此深感歉意。公司已組成「鄰里事務組」持續傾聽里長與周邊住戶的批評與建議，並主動公布每一季環境檢測報告。

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