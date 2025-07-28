咖啡廳狂恩愛！高中生情侶進廁所「傳吸吮冰棒聲」　前員工曝內幕

▲高中生進去廁所不出來，還傳出「吸吮冰棒的聲音」。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

咖啡廳廁所變旅館？一名網友表示，最近去咖啡店休息時，注意到兩對高中情侶不僅佔據四張桌子，還當眾上演親密戲碼，隨後更霸佔廁所，裡頭傳來「吸吮冰棒的聲音」，氣得原PO頻頻敲門更揚言錄影，隨後高中生才分別走出來。文章曝光後，前員工也透露「掃廁所其實很常見用過的保險套！」

一名網友在Dcard透露，上周知名咖啡店有買一送一的活動，現場湧入大量人潮，也是學生族群的最愛，當時他就在店內休息，看到兩對高中情侶佔據四張桌子，這早已見怪不怪，反倒是4人一直在位子上做出親密行為，讓原PO特別留意。

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後來原PO發現這兩對情侶也全數消失，座位僅以書本佔位，「我也不以為然，畢竟也是常態。」但期間原PO三度前往廁所都撲空，不少內用客人也遇到一樣狀況，當他第四次前往廁所時，決定直接在外等候。

沒想到原PO等了3分鐘，廁所裡頭有男女對話聲音，以及夾帶著吸吮冰棒的聲音，「已經猜想到裡面情形！」過程中，一名婦人也排隊想上廁所，兩人頻頻敲門依舊沒應答，原PO更直言要錄影了，請對方幫忙找店員前來關心。

等了一段時間，男女共有廁的門終於打開了，一名高中女生走出來，正當原PO要進入時，門隨即被鎖起來，氣得他質問「為什麼裡面還有人？你們在裡面幹嘛？」

過了許久，加上原PO不斷敲門，一名男高中生才出來，但面對詢問「你們男女一起在廁所幹嘛，知不知道外面多少人正等著要使用廁所」的問題時，男高中生卻直接走人。

原PO上完廁所後，發現隔壁女性專用廁所依舊沒人出來，於是他幫忙再敲三次門，並嗆聲「有人在外面等著使用已經等了快20分鐘了」，隨後轉身走回座位上。

事後，原PO看到一名女高中生拿著帽T，另一手把內用杯放到回收台要準備離開，這讓他不禁搖頭直呼，咖啡廳廁所並不是旅館，也喊話業者能張貼禁止性交的告示，「雖然沒什麼效果，但多少還是有警惕的作用，請把廁所留給有需要的人，尤其大家都有內急的時候，將心比心。」

底下網友熱議，「直接報警說懷疑有人在吸毒，保證等等就精彩」、「我在圖書館也遇過」、「在超商看到有人的胸罩沒帶走，前一位客人是一男一女，出來看到我時候很尷尬」、「超常去這門市...以後上廁所都有陰影」、「之前看過類似的故事，咖啡店的店員說他們發現有高中生情侶會故意待到快打烊人比較少的時候一起去廁所」、「廁所超髒的」、「跟店員講」、「你進去上廁所不會有疙瘩嗎，感覺廁所很噁」。

留言串中，一名前店員無奈透露，「掃廁所其實很常見用過的保險套，不懂大家為什麼都這麼喜歡...咖啡廳的廁所」。