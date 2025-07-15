惡狼埋伏女廁3hrs「監視偷拍」　73女受害！遭判6月還嫌太重

▲台中一名曾男埋伏在女廁監控偷拍，手機內被搜出有高達73人受害。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名曾男去年跑到豐原葫蘆墩公園女廁埋伏，在面紙盒內放置手機，並開啟監視設備，又躲到隔壁間以另支手機監看側錄女子如廁畫面，時間長達3小時。警方逮捕曾男後發現他已犯案4個多月、73名女性受害，地院判6月刑期，可易科罰金，曾男覺得太重還上訴，遭法官駁回。

檢方調查，去年5月5日14時許起，曾男躲藏葫蘆墩公園第四區女廁內，所持手機下載阿福監控（AlfredCamera）APP軟體後，設定為相機端，藏入面紙盒內固定，放置於廁所縫隙，並對準隔壁女廁馬桶位置拍攝。

曾男埋伏將近3小時，17時許攝錄到一名女子如廁之大腿、臀部等隱私部位，女子發現紙盒上有可疑孔洞，驚覺有異而報警，警方到場後，曾才從廁所內步出，被搜出身上有3支手機以及毒品。警方進一步查看手機內資料，發現曾男自去年1月28日起，就攝錄共計73名不知名女子私密影像。

檢方認為，曾男為滿足個人偷窺私慾，心生惡念，長期以相同手法，利用數支手機搭配監控軟體以竊錄不特定女性如廁影像，被害人人數眾多，嚴重侵害女性隱私權，造成女性莫大創傷，尤其曾男是長時間躲藏於公廁，不無有對落單、年幼女子為性暴力犯罪等之風險，惡性重大，建請從重量刑。

台中地院簡易庭依無故攝錄他人性影像罪，判處曾男6月刑期，可易科罰金。曾男認為過重，提起上訴，並自稱希望跟告訴人道歉、和解，要求從輕量刑。

台中地院合議庭認為，曾男為滿足一己私慾，造成被害人一定心理創傷、壓力，被害人數眾多，主觀惡性重大，原審量刑妥適，駁回上訴。