廁所4物恐「掩蓋健康警訊」　日專家：能有效提早發現疾病徵兆

▲日本專家指出，廁所裡有4物品，恐會掩蓋健康警訊。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

日本藥膳護理師惠子近日在網站「サンキュ!」發表文章表示，隨著年紀增長，需要注意健康狀況，而廁所裡有4物品，恐會掩蓋健康警訊。

藥膳護理師惠子發表文章表示，一般人邁入40歲後，腸胃健康狀況可能會開始有狀況，若未及早發現，恐怕釀成難以挽回的後果，而健康是否亮紅燈，透過觀察日常排泄物，就能有效幫助人們提早發現疾病徵兆。

不過，惠子透露廁所內有4物品，恐會掩蓋健康警訊，包含馬桶「自動沖水」功能、黃光的燈泡，以及芳香劑太香。惠子表示，建議家中馬桶有「自動沖水」功能的話，可以關閉此功能，方便觀察排泄物，雖便利但可能使人錯過觀察排泄物的機會。

接著是廁所不要安裝黃光的燈泡，惠子表示，暖橘色的燈可能會導致尿液顏色誤判，尤其肝病患者的尿液偏橘，因此建議廁所燈泡可以改成使用明亮的白光燈泡。

最後是清潔劑選擇，可避免產生大量泡沫，以及廁所盡量不放置香味過於濃烈的芳香劑，由於過香的芳香劑，也會蓋過有異味的排泄物。另外，惠子也呼籲，除了上完廁所觀察，發現有異常時，也能用手機拍照，方便在就診時提供給醫師參考，助於正確診斷。



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