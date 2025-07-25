　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

廁所4物恐「掩蓋健康警訊」　日專家：能有效提早發現疾病徵兆

日本專家指出，廁所裡有4物品，恐會掩蓋健康警訊。示意圖。（翻攝自photoAC）

▲日本專家指出，廁所裡有4物品，恐會掩蓋健康警訊。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

日本藥膳護理師惠子近日在網站「サンキュ!」發表文章表示，隨著年紀增長，需要注意健康狀況，而廁所裡有4物品，恐會掩蓋健康警訊。

藥膳護理師惠子發表文章表示，一般人邁入40歲後，腸胃健康狀況可能會開始有狀況，若未及早發現，恐怕釀成難以挽回的後果，而健康是否亮紅燈，透過觀察日常排泄物，就能有效幫助人們提早發現疾病徵兆。

不過，惠子透露廁所內有4物品，恐會掩蓋健康警訊，包含馬桶「自動沖水」功能、黃光的燈泡，以及芳香劑太香。惠子表示，建議家中馬桶有「自動沖水」功能的話，可以關閉此功能，方便觀察排泄物，雖便利但可能使人錯過觀察排泄物的機會。

接著是廁所不要安裝黃光的燈泡，惠子表示，暖橘色的燈可能會導致尿液顏色誤判，尤其肝病患者的尿液偏橘，因此建議廁所燈泡可以改成使用明亮的白光燈泡。

最後是清潔劑選擇，可避免產生大量泡沫，以及廁所盡量不放置香味過於濃烈的芳香劑，由於過香的芳香劑，也會蓋過有異味的排泄物。另外，惠子也呼籲，除了上完廁所觀察，發現有異常時，也能用手機拍照，方便在就診時提供給醫師參考，助於正確診斷。


更多鏡週刊報導
最貴一盒270元　健身網紅賣健康餐被轟割韭菜！本人喊冤：別扣帽子
熱食1情況可放冰箱　醫專業衛教「6大食物安全迷思」落地3秒也不能吃
為挽回戀情奔前男友家遭趕　北部17歲少女「因1封信」慘被警衛拐去廁所侵犯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三元能源廠大火起因曝　「熱失控」連鎖引炸
藍選前之夜開場破3萬人　高虹安打頭陣：面臨被少數罷免公平嗎？
桃園7坪蝸居1戶240萬被搶光！專家曝「1類人在買」
LIVE／藍營反罷之夜決戰凱道　禿子燕子漢子喚萬人力挺
決戰726！ 大罷免名單、門檻、規定一次看
快訊／全家2張千萬發票來了！幸運門市曝
周杰倫概念股新金主！最多敲進1400萬股
警察輪流性侵！巴西女在警局「淪性奴」9個月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廁所4物恐「掩蓋健康警訊」　日專家：能有效提早發現疾病徵兆

快訊／泰國再派6架F-16　精準炸毀「柬埔寨4軍事目標」！

川普喊把「2類街友」強制送醫院　簽行政令：恢復秩序

金正男遭毒殺前「對話紀錄」曝1反常舉動！　疑早預感暗殺危機

泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

2月大男嬰睡家中「遭火箭砲炸死」　泰祖母目睹哭倒在地

拒美中介入協調　泰國傾向雙邊談判：柬埔寨須先停火

先告先贏！柬埔寨召集使節反控泰國「率先入侵」　柬軍砲擊興奮比YA

泰國警告！與柬邊境衝突「恐走向戰爭」　交火第2天已釀16死

柬埔寨「死傷成謎」當局沉默！　泰軍曝具體數字：至少24死

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

廁所4物恐「掩蓋健康警訊」　日專家：能有效提早發現疾病徵兆

快訊／泰國再派6架F-16　精準炸毀「柬埔寨4軍事目標」！

川普喊把「2類街友」強制送醫院　簽行政令：恢復秩序

金正男遭毒殺前「對話紀錄」曝1反常舉動！　疑早預感暗殺危機

泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

2月大男嬰睡家中「遭火箭砲炸死」　泰祖母目睹哭倒在地

拒美中介入協調　泰國傾向雙邊談判：柬埔寨須先停火

先告先贏！柬埔寨召集使節反控泰國「率先入侵」　柬軍砲擊興奮比YA

泰國警告！與柬邊境衝突「恐走向戰爭」　交火第2天已釀16死

柬埔寨「死傷成謎」當局沉默！　泰軍曝具體數字：至少24死

台日合作「電動三輪車」延後上市！2人座、有冷氣可望壓在30萬內

川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？

吳秀華挺阿賓合體謝嘉銘　齊聲反惡罷、顧民主

女性經期後「補鐵食物」一次看　提醒補鐵後１小時再喝茶

台南首例　消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患復甦寫下救命新頁

DREAM PLAZA強化信義區夜經濟　24小時營業、餐酒館進駐一樓門面

鋰電池出問題！三元能源廠大火起因曝　「熱失控」連鎖引炸

藍選前之夜開場破3萬人　高虹安打頭陣：面臨被少數罷免公平嗎？

第6屆沙城盃全國籃球錦標賽熱血開打　34隊台東競技

LIVE／大罷免最後一哩路　罷團重返濟南路「為民主守夜」

恭喜！曾子余結婚了！　納豆、黃鐙輝見證幸福

國際熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

20歲櫻花妹拉客被捕　2年撈2450萬

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

即／洪森爆「已搭專機」離開柬埔寨！

美魔女遭貨車「一鞭」擊中頭顱　驚悚影像曝

即／WWE傳奇摔角手驚傳逝世　享壽71歲

快訊／泰柬邊境再度交火

泰軍公布危險區域　柬軍重砲射程40KM

泰加油站被炸！母子逛超商「相擁成焦屍」

即／泰國再派6架F-16　炸毀「柬4軍事據點」！

川普宣布「澳洲開放進口美國牛」：其他國家注意了

洪森PO作戰開會照嗆：我沒逃！戰力慘被泰輾壓

飼育員認錯名字「下跪謝罪」　霸氣海豹舉起小手手：朕准了！

更多熱門

相關新聞

金正男遭暗殺前「1反常舉動」曝！

金正男遭暗殺前「1反常舉動」曝！

北韓領導人金正恩的哥哥金正男2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場遭人暗殺，日媒《朝日新聞》25日報導，金正男曾經頻繁接受海外媒體採訪，但是後來卻堅決拒絕所有邀約，態度180度大轉變，疑似是已經對自身處境產生高度警覺，沒想到仍難逃遭毒殺的命運。報導中也公開了他生前與記者的對話紀錄。

營養師教你聰明吃生甜甜圈不爆卡

營養師教你聰明吃生甜甜圈不爆卡

驚疑健康問卷藏詐騙　夫妻奔派出所獲真相

驚疑健康問卷藏詐騙　夫妻奔派出所獲真相

6種食物吃8周「DNA年齡倒退」　專家：抗氧化物可修復細胞

6種食物吃8周「DNA年齡倒退」　專家：抗氧化物可修復細胞

爸媽取怪名害被當惡作劇！日男曝尷尬經驗

爸媽取怪名害被當惡作劇！日男曝尷尬經驗

關鍵字：

健康廁所日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

百萬YouTuber「提前回台灣了」

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

快訊／全聯開出200萬發票！幸運門市曝光

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面