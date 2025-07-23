　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

▲▼同性情侶相約旅館連租8天，卻被發現吸食毒品釀一死一昏迷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲同性情侶相約旅館連租8天，卻被發現吸食毒品釀一死一昏迷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳以昇、邱中岳／台北報導

黃姓男子21日被發現陳屍北市西門町一家旅館，現場還有另名男子神智不清，警方調查發現，2人是已登記領證的同性伴侶，死者任職在消防署的科員，現場則留有各類混合毒品。

警方調查，38歲的黃姓男子以及35歲的朱姓男子，2人為合法登記的同性伴侶，但是在18日相約到西門町一家旅館投宿，一口氣租下8天的房間，但是卻在21日凌晨卻疑因吸毒，導致一死一昏迷。

警方也追查當天進出人員，發現兩人在18日入住之後，在19日有1名30歲的林姓男子前往2人房間，20日才離開旅館，但是該名林姓男子在20日晚上又要聯繫兩人卻失聯，在21日凌晨才通知旅館人員協助開門查看。

結果進入後發現黃姓男子已經沒有呼吸心跳明顯死亡，另外朱姓男子則是無法言語、身體不適，緊急由救護人員協助送往醫院急救，所幸經過搶救後並無大礙。

警方也在現場發現各類毒品，其中包括安非他命吸食器、Ｇ水、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，警方也通知林到案說明，林則解釋當天是去找朋友，並沒有吸食毒品，警方也依規定採尿，並將朱、林2人依毒品罪送辦。

據悉，朱、黃2人為合法登記的同性伴侶，黃是74期警大消防系的畢業生，原本任職於內政部消防署綜合企劃科擔任科員，後續又在2017年轉調任內政部消防署秘書室，同樣擔任科員職務，警方也將持續追查毒品來源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂「綠鬣蜥獵人」猛抓4千隻　賺40萬獎金
饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！
獨／汐止夫妻雙亡　遭詐250萬...滿屋催款單
快訊／足協重懲！周台英教練證註銷　終生禁止足球事務
報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館
30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的
快訊／00940公告最新配息　8／7除息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

縣府挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

新竹逛後站夜市！沒買幾攤「2人花1090元」網愣：寧可去台北

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

更多熱門

相關新聞

非法旅館、旅行社、遊樂擬最高罰200萬　修法最快9月底發布

非法旅館、旅行社、遊樂擬最高罰200萬　修法最快9月底發布

為強化觀光業管理，交通部預告修法，非法經營旅館、觀光旅館、旅行社、觀光遊樂業者，最高罰將一口氣加重4倍，從50萬元提高至200萬元，另非法民宿罰款也將從6萬到30萬元加重至10萬到100萬元；另為避免旅行社丟包旅客推託賠償，未投保履約保證險也將新增罰則，最高可罰50萬元，修法最快9月底前發布。

住飯店「棉被塞床下超級緊」！房務解答了

住飯店「棉被塞床下超級緊」！房務解答了

勇消殉職消防署換黑白大頭照　網哀悼

勇消殉職消防署換黑白大頭照　網哀悼

住旅館被隔壁情侶吵醒！緊要關頭5分鐘：男生打呼了

住旅館被隔壁情侶吵醒！緊要關頭5分鐘：男生打呼了

外傳希爾頓進駐台南？市府：將與福泰擇期公佈旅館品牌

外傳希爾頓進駐台南？市府：將與福泰擇期公佈旅館品牌

關鍵字：

同性情侶旅館消防署科員

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面