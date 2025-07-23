西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

▲同性情侶相約旅館連租8天，卻被發現吸食毒品釀一死一昏迷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳以昇、邱中岳／台北報導

黃姓男子21日被發現陳屍北市西門町一家旅館，現場還有另名男子神智不清，警方調查發現，2人是已登記領證的同性伴侶，死者任職在消防署的科員，現場則留有各類混合毒品。

警方調查，38歲的黃姓男子以及35歲的朱姓男子，2人為合法登記的同性伴侶，但是在18日相約到西門町一家旅館投宿，一口氣租下8天的房間，但是卻在21日凌晨卻疑因吸毒，導致一死一昏迷。

警方也追查當天進出人員，發現兩人在18日入住之後，在19日有1名30歲的林姓男子前往2人房間，20日才離開旅館，但是該名林姓男子在20日晚上又要聯繫兩人卻失聯，在21日凌晨才通知旅館人員協助開門查看。

結果進入後發現黃姓男子已經沒有呼吸心跳明顯死亡，另外朱姓男子則是無法言語、身體不適，緊急由救護人員協助送往醫院急救，所幸經過搶救後並無大礙。

警方也在現場發現各類毒品，其中包括安非他命吸食器、Ｇ水、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，警方也通知林到案說明，林則解釋當天是去找朋友，並沒有吸食毒品，警方也依規定採尿，並將朱、林2人依毒品罪送辦。

據悉，朱、黃2人為合法登記的同性伴侶，黃是74期警大消防系的畢業生，原本任職於內政部消防署綜合企劃科擔任科員，後續又在2017年轉調任內政部消防署秘書室，同樣擔任科員職務，警方也將持續追查毒品來源。