近6成旅宿備品需付費　觀光署：備品減量不影響服務品質

▲今年元旦起，旅宿業者不再主動提供一次性備品。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者周湘芸／台北報導

因應減碳政策，旅宿業今年元旦起不得再主動提供一次性備品，根據消基會調查172家旅館飯店，發現有5成8需付費購買備品，最貴者高達680元，僅2成1提供櫃台取用。對此，觀光署表示，一次性備品減量並不影響旅宿業服務品質，部分較高單價的備品屬可重複使用性質。

消基會電話調查172家觀光飯店，發現近6成需付費購買備品，最貴高達680元，僅有1成多是完全不提供也沒有販售。消基會認為，飯店省下備品的成本未反映在房價上，而販售備品也導致消費者觀感不佳，建議可以學習日本做法，考慮在櫃台提供備品，讓有需要的房客自行索取。

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觀光署表示，配合環境部推動旅宿業減塑政策及不主動提供一次用備品措施，持續向民眾及旅宿業宣導，環境部規定民眾入住時，若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。為使旅客於入住前即能知道各旅宿業提供狀況，觀光署已透過不同管道向旅宿業者宣導，應於官網及櫃台明確揭露完整資訊。

觀光署指出，經了解，少數旅宿業者提供較高單價的優質精品備品組，屬可重複使用性質，供旅客選購。另有連鎖旅宿集團配合推動環保永續政策，鼓勵旅客自備盥洗用品或不使用一次性備品，並提供如退房可兌換不鏽鋼吸管組等獎勵措施；也有業者將一次性備品販售所得，全數捐贈予公益單位。

觀光署強調，永續旅宿的理念正在被更多人接受與實踐，一次性備品的減量並不會影響旅宿業的服務品質，會持續偕同環境部加強對國內外消費者宣傳永續旅遊。